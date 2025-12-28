کارمندان، نیروهای مسلح و مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر می برند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری آذر در نشست علنی امروز یکشنبه، (۷ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به اصل سوم قانون اساسی، بر لزوم پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه مطابق موازین اسلامی تأکید کرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با قدردانی از رئیس جمهور به دلیل تأکید مستمر بر قرآن و معارف اهل بیت، افزود: متأسفانه در دولت و دستگاههای اجرایی افرادی هستند که به این نگاه ارزشمند باور ندارند؛ برخی قرآن را تنها تجربه شخصی پیامبر میدانند و اهتمامی به عدالت و اداره جامعه بر اساس مبانی دینی ندارند. تا دولت و دستگاههای اجرایی از این عناصر پاکسازی نشوند، آموزههای قرآن که از زبان رئیس جمهور جاری میشود، به نتیجه نخواهد رسید. از رئیس جمهور تقاضا داریم از افرادی استفاده کنند که به اداره کشور بر اساس دین توجه دارند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت: کارمندان، نیروهای مسلح و بخشهای مختلف مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر میبرند، اما برخی مسئولان دولتی به این موضوع توجه ندارند.
وی در پایان درباره استیضاحها یادآور شد: مردم انتظار دارند مجلس موضع خود را نشان دهد و بر اساس قانون اساسی اقدامات لازم انجام شود تا تغییری در اصلاح امور ایجاد شود.
