  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

حمید رسایی باز هم در صحن علنی مجلس گزارش اشتباه داد

نماینده تهران، در مجلس شورای اسلامی تذکر داد که قوه قضائیه و دولت گزارش اجرای قانون شفافیت را ارائه نکرده‌اند، اما قوه قضائیه اعلام کرد دو نوبت گزارش به کمیسیون مجلس ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه، حمید رسایی در تذکر شفاهی روز گذشته در صحن علنی مجلس با اشاره به قانون شفافیت عنوان کرد: در راستای عمل به قانون شفافیت معاونت‌های مجلس گزارش خودشان را ارائه دادند اما قوه قضائیه و دولت تاکنون گزارش نداده‌اند. این صحبت‌های نماینده مردم تهران به دور از واقعیت عنوان شده است و تاکنون قوه قضائیه در دو نوبت گزارش خود در این مورد را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین حمید رسایی، نماینده مردم تهران ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس روز گذشته در تذکر شفاهی خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای قالیباف! خیلی از قانون‌ها اجرا نمی‌شود چرا نسبت به آنها حساسیت نیست، من حدود دو ماه قبل در خصوص قانون شفافیت تذکر دادم و حضرت‌عالی هم فرمودید الحمدالله مجلس عمل کرده ولی من از آقای جوکار پیگیری کردم و بیان کرد معاونت‌های مجلس گزارش خودشان را دادند و به غیر از یک بخش عمل نشده است، لذا طبق قانون شفافیت جلسات کمیسیون‌ها باید شفاف شود باید به اطلاع مردم برسد و امیدواریم مجلس عمل کند اما به جز مجلس قوه قضائیه تا الان گزارش نداده دولت تا حالا گزارش نداده است.

این تذکر حمید رسایی در مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن جوکار عاری از صحت بوده و ناشی از عدم اطلاع آن‌ها از گزارش‌های قوه قضائیه بوده است.

قوه قضائیه پیشتر و در تیر و آذر سال جاری گزارش‌هایی را در قالب ۲ نامه به محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

قوه قضائیه در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴ در نامه‌ای به شماره ۹۰۰۰/۱۰۰۵۶/۱۰۰۰ و در ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در نامه‌ای به شماره ۱۰۰۰/ ۲۶۴۶۵/ ۹۰۰۰ نامه‌هایی را با امضای معاون اول قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی، با موضوع عملکرد قوه قضائیه در نحوه اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برای جوکار ارسال کرده است.

پیشنهاد می‌شود حمید رسایی پیش از بیان تذکرات خود در مجلس شورای اسلامی و متهم کردن قوه قضائیه با استعلام دقیق از دبیرخانه در جریان نامه‌های ارسال شده از طرف قوه قضائیه قرار بگیرد و جوکار هم با مطالعه دقیق محتوای نامه‌های رسیده به دستش اطلاعات دقیق‌تری از اقدامات قوه قضائیه در اختیار سایر نمایندگان قرار دهد.

