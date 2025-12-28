فعالیت ۶ هزار نگهبان در شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهردار تهران در سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به تذکر حبیب کاشانی خزانه دار شورا در مورد ساعات فعالیت نگهبانان شهرداری تهران با بیان اینکه اگر بتوانیم موضوعات مربوط به نیروی انسانی را سریعتر شفاف سازی کنیم ابهامات برطرف میشود، اظهار کرد: ما بررسیهایی انجام دادیم که بر اساس آن سازمان آتش نشانی ۱۳۸ ایستگاه دارد. وقتی حریق رخ دهد تنها ۹ نفر از آتش نشانان میتوانند در محل حضور پیدا کنند و یک نفر نیرو با ۱۵ سال آموزش و تجهیزات باید جهت نگهبانی از امکانات در ایستگاه بماند. اگر نگهبانان به ایستگاهها اضافه شوند تمام نیروها میتوانند به محل اعزام شوند. شیفتهای این نگهبانان نیز ۲۴-۴۸ ساعت است.
وی افزود: باغ راه، بلدیه و دیگر مجموعهها اضافه شدند و باید هزار تا هزار و ۲۰۰ نفر نیرو اضافه میکردیم. از سویی دیگر ۶ هزار نفر نگهبان داریم. نگهبانان بالای ۸۰ درصد از وزارتخانهها و نهادها به صورت ۲۴-۲۴ فعالیت میکنند و ما هم بررسیهای لازم را انجام دادیم که اگر با ارائه مشوقها این روش را در نظر بگیریم، ماهانه به طور میانگین ۲۵ میلیون تومان به حقوق آنها افزوده میشود و از طرفی دو هزار نفر نیرو در شهرداری آزاد خواهند شد.
باقری با بیان اینکه بنای ما بر این شد که هرکسی تمایل دارد ثبت نام کند، یادآور شد: تعداد زیادی از افراد برای فعالیت به صورت ۲۴-۲۴ ثبت نام کردند. تعدادی از افراد گفتند که باید در همان منطقه بمانند و ما گفتیم در آتش نشانی و یا فروشگاه شهروند آن منطقه برای ادامه روند ۲۴-۴۸ فعالیت کنند اما اصرار داشتند در ساختمان منطقه بمانند.
وی با اعلام اینکه ما دنبال این نیستیم که به نیروی انسانی آسیب بزنیم و نیرویی از یک منطقه به منطقه دیگر برود، تصریح کرد: پیش بینی ما به صورتی است که نگهبانان در همان منطقه فعالیت کنند و مشکلی برای آنها ایجاد نشود.
