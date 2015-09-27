به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضوانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت بزرگداشت روز آتش‌نشانی برگزار شد با اشاره به فعالیت ۲۲ ایستگاه آتش‌نشانی در ۴ منطقه عملیاتی شهرداری اصفهان اظهار داشت: ایستگاه‌های آتش‌نشانی بر حسب میزان جمعیت و تعداد حوادت در مناطق مختلف شهر اصفهان توزیع شده‌اند.

وی با اشاره به راه‌اندازی دو ایستگاه آتش‌نشانی در شهرک شهید کشوری و منطقه اطشاران اصفهان نیز ابراز داشت: با راه‌اندازی این دو ایستگاه تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی اصفهان به ۲۴ مورد افزایش می‌یابد.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان میانگین نیروهای امدادی در ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر اصفهان را ۲۴ نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد نیرو در سه شیفت کاری در حال آماده باش هستند.

وی با اشاره به اضافه شدن ۲۴ نیروی امدادی به بدنه آتش‌نشانی اصفهان در سال گذشته ادامه داد: در سال جاری نیز تاکنون ۵۲ نفر نیروی جدید به جمع آتش‌نشانان اصفهان اضافه شده‌اند.

رضوانی در ادامه با اشاره به آمار حوادث و حریق اتفاق افتاده در سال گذشته ابراز داشت: در سال گذشته ۳ هزار و ۶۷۲ حریق و ۳ هزار و ۵۷۷ حادثه در اصفهان اتفاق افتاده است که بیش از ۵۳۶ مورد از حوادث شهر اصفهان در خصوص تصادفات و یا واژگونی خودروها بوده است.

وی با اشاره به آمار حریق و حوادث ۶ ماه نخست سال جاری نیز اظهار داشت: در این بازه زمانی ۲ هزار و ۱۷۸ حریق و ۲ هزار و ۲۶۱ حادثه اتفاق افتاده است که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به فوتی‌های حوادث و حریق سال گذشته نیز گفت: در حوادث سال ۹۳ شهر اصفهان ۹۷ نفر و در حریق‌های این شهر نیز ۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

وی در خصوص مصدومان حوادث و حریق سال گذشته نیز بیان داشت: در سال گذشته ۷۰۸ نفر در حوادث و ۱۰۸ نفر در حریق‌های اتفاق افتاده مصدوم شده‌اند.

رضوانی میانگین زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه را نیز ۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه اعلام کرد که نسبت به سال گذشته ۴ ثانیه کمتر شده است.