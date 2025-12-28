تلاش برای تولید بدون وقفه میگوی پرورشی طی سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی اظهار کرد: شیلات هرمزگان با همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی، برنامهریزی لازم را برای افزایش ظرفیت مراکز تکثیر، بهبود شاخصهای بهداشتی و تأمین خوراک و نهادههای مورد نیاز انجام داده است.
وی افزود: تلاشها معطوف بر این است تا تولید میگوی پرورشی در سال زراعی پیشِرو بدون وقفه انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف تعیینشده برای تولید میگوی پرورشی در سال ۱۴۰۵، مستلزم همافزایی دستگاهها، حمایت نظام بانکی و مشارکت فعال بهرهبرداران است.
بارانی تأکید کرد: شیلات استان هرمزگان تمام ظرفیت در مسیر توسعه پایدار این صنعت راهبردی گام برمیدارد.
