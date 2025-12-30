رئیس تبلیغات اسلامی میناب:۹ دی قله ولایتمداری و پیروزی ملت بر فتنه بود

حجت‌الاسلام مفید سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۹ دی ۱۳۸۸، قله ولایتمداری بود. دشمنان انقلاب اسلامی با طراحی فتنه‌هایی مانند انقلاب مخملی به دنبال براندازی بودند، اما هدایت‌های مقام معظم رهبری، بصیرت خواص و حضور آگاهانه مردم در صحنه، تمامی این توطئه‌ها را خنثی کرد.

وی افزود: ۹ دی آزمونی بزرگ بود که مردم و خواص با بصیرت در آن نمره قبولی گرفتند، در حالی که برخی با فریب دشمن یا سکوت، مردود شدند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب با بیان اینکه ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است، گفت: این روز، جلوه‌ای ماندگار از انسجام کم‌نظیر ملت در صیانت از هویت دینی، استقلال ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

سهرابی با اشاره به نقش بی‌بدیل نیروهای مسلح در خنثی‌سازی فتنه ۸۸، تصریح کرد: نیروهای جان بر کف نظامی، انتظامی و بسیجی با بصیرت‌ورزی میدانی و مدیریت هوشمندانه، اجازه ندادند کشور به ناامنی فراگیر کشیده شود.

وی با تشبیه پیروزی در فتنه ۸۸ به پیروزی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، افزود: در هر دو حماسه، اراده مردم ستون اصلی شکل‌گیری پیروزی بود و دشمن از بصیرت مردم شکست خورد. در جنگ ۱۲ روزه نیز ارتش و سپاه با هماهنگی کامل، تهدید خارجی را مهار کردند.

سهرابی، نقش رهبری حکیمانه را از برجسته‌ترین وجوه مشترک این دو یوم‌الله برشمرد و تأکید کرد: سه ضلع رهبری حکیمانه، ملت بصیر و نیروهای مسلح مردمی می‌تواند دشمن را از خطای محاسباتی خود پشیمان کند.

وی در پایان با اشاره به موفقیت‌های کشور در عرصه‌های موشکی و ماهواره‌ای، بر لزوم توجه مسئولان به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: با بهره‌گیری از کارشناسان، مشکلات اقتصادی نیز حل‌شدنی است.