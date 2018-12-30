به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میر عمادی پیش از ظهر یک شنبه در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ در در مسجد جامع پلدختر، اظهار داشت: فتنه گران، سلطنت طلبان، ضد انقلاب، معاندان نظام، خواص بی بصیرت و عده ای ساده لوح در داخل کشور دست در دست دشمنان خارجی، استکبار و آمریکا برای براندازی نظام هشت ماه نقشه کشیدند.

حماسه ۹ دی روز پیروزی ملت با بصیرت ایران

وی، افزود: جنایات فتنه گران، دشمنان داخلی و خارجی در ۹ دی ماه ۸۸ به حدی بود که دست آنها بلافاصله برای مردم رو شد و به پشتیبانی از نظام و مبارزه با فتنه به صحنه آمدند.

حضور حماسی و با شکوه مردم در صحنه حماسه ۹ دی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، گفت: حضور حماسی و با شکوه مردم در صحنه حماسه ۹ دی، این حادثه را نسبت به حوادث گوناگون تاریخ انقلاب اسلامی متمایز و ممتاز کرده است.

آیت الله میرعمادی، افزود: عمق جنایات دشمنان در فتنه ۸۸ به حدی بود که نشان داد آنها به خدا، ارزش ها، شهدا، انقلاب، نظام و ایران اسلامی اعتقاد ندارند و به ارزش هایی چون عاشورا، قرآن، امام و شهدا اهانت کردند.

وی، خاطرنشان کرد: حماسه ۹ دی روز پیروزی ملت با بصیرت ایران و روز یادآوری جنایات فتنه‌گران و خواص بی‌بصیرت است که آنها به مردم و خون شهدا و مملکت ایران اسلامی جنایت کردند و چیزی باقی نگذاشتند.

شناخت جریان نفاق از جلوه‌های بصیرت است

وی حماسه حضور با شکوه مردم ولایتمدار پلدختر در مراسم سالروز حماسه ۹ دی را گواه مبارزه آنان با فتنه گران دانست و افزو. د: مردم استان لرستان در سال ۸۸ یک روز، زودتر از ۹ دی به صحنه آمدند و این نشان می‌دهد که آنها در مبارزه با فتنه گران پیشتاز هستند و این اجتماع باشکوه امروز بیانگر این مطلب است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، گفت: مقام معظم رهبری راه را به ملت ایران نشان دادند و تجربه ملت ایران در طول تاریخ و بصیرت و دشمن شناسی آنها ثابت کرده که نباید به آمریکا اعتماد کرد.

فتنه سال ۹۸ خطرناکتر از فتنه ۸۸ است و باید در راستای خنثی سازی فتنه جدید دشمنان گام برداریم. آیت الله میرعمادی با بیان اینکه شناخت جریان نفاق از جلوه های بصیرت است، افزود: به فرموده مقام معظم رهبری ماهیت دشمن عوض نشده بلکه دشمنی آمریکا با ملت ایران بیشتر شده شیفتگی به غرب معنا ندارد.

وی، خاطرنشان کرد: آنچه را امروز ملت ایران در تمام زمینه ها به دست آورده از جمله فناوری هسته ای، پیشرفت موشکی و هر چیزی که در زمان ستمشاهی نبود، نتیجه مقاومت و ایستادگی است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با بیان اینکه فتنه ۹۸ در راه است، گفت: ۹ دی نماد موقعیت شناسی ملت با بصیرت ایران است و باید هوشیار و گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشیم زیرا فتنه سال ۹۸ خطرناکتر از فتنه ۸۸ است و باید در راستای خنثی سازی فتنه جدید دشمنان گام برداریم.