  1. استانها
  2. فارس
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

برگزاری بزرگترین اعتکاف جوانان کشور در شیراز با حضور ۸ هزار نفر

برگزاری بزرگترین اعتکاف جوانان کشور در شیراز با حضور ۸ هزار نفر

شیراز-معاون فرهنگی کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز از برگزاری بیست‌ و پنجمین اعتکاف بزرگ جوانان در فارس و شیراز خبر داد و گفت: ۸ هزار نفر در این اعتکاف شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد پاریابی از برگزاری بیست و پنجمین اعتکاف بزرگ جوانان در استان فارس و کلان‌شهر شیراز خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار ثبت‌نام اینترنتی و قرعه‌کشی انجام شد و ۸ هزار نفر ثبت‌نام کردند.

وی ادامه داد: امسال بیش از ۷۸ درصد شرکت‌کنندگان را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.

معاون فرهنگی کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز افزود: این اعتکاف با برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی طراحی شده تا برای نسل جوان جذابیت بیشتری داشته باشد. مراسم از روز پدر و جشن میلاد حضرت امیرالمؤمنین آغاز می‌شود و در سه روز شامل سخنرانی‌ها، محفل قرآنی و اعمال ام داوود ادامه خواهد داشت. همچنین خانواده‌های شهدا و قاریان برجسته استان و کشور در این برنامه حضور دارند.

پاریابی با اشاره به گستردگی برنامه‌ها گفت: حدود ۹۰۰ نفر از نیروهای اجرایی و فرهنگی در برگزاری این مراسم مشارکت دارند. بخش فرهنگی با حضور سخنرانان و اساتید حوزه و دانشگاه از شهرهای مختلف کشور ساماندهی شده و بخش اجرایی از دو ماه پیش زیرساخت‌های مسجد شهدا را آماده کرده است.

وی همچنین درباره خدمات رفاهی معتکفان توضیح داد: برای سه شبانه‌روز مراسم، وعده‌های سحری و افطاری با همکاری خیرین و نهادهای مختلف تدارک دیده شده است که هزینه ثبت‌نام امسال با حمایت بانیان خیر به مبلغ ۷۰۰ تومان تعیین و پس از واریز، کارت ورود برای شرکت‌کنندگان صادر شد.

معاون فرهنگی کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز تصریح کرد: اعتکاف امسال علاوه بر حضور گسترده جوانان شیراز، میزبان خانواده‌ها، دانش‌آموزان، طلاب و حتی مهمانانی از خارج استان و کشور خواهد بود و این برنامه با پخش زنده صداوسیما نیز همراه است تا علاقه‌مندان امکان بهره‌مندی از مراسم را داشته باشند.

کد خبر 6704754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها