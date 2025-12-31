  1. استانها
  2. فارس
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۸:۳۶

همایش «ربیون فارس» با محوریت اعتکاف برگزار شد

شیراز- همایش بزرگ «ربیون فارس» با محوریت اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ «ربیون فارس» ویژه مسئولین و مبلغین اعتکاف، صبح چهارشنبه با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، حجت‌الاسلام محمدهادی صالح پرور، استاد عرصه تبلیغ، در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد.

این گردهمایی با هدف تعمیق معنویت، تقویت اتحاد میان فعالان فرهنگی و ارتقای اثرگذاری جریان اعتکاف در جامعه برنامه ریزی شده بود.

موضوعاتی از قبیل سازمان‌دهی، هماهنگی اجرایی و نحوه بهبود فضای معنوی اعتکاف در این همایش مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی عملی برای سال آینده مطرح شد.

سخنرانان در این گردهمایی با تأکید بر نقش مبلغین در بیداری قلوب و انتقال معارف قرآن و سنت، بر ضرورت حفظ روح هم‌افزایی و پیوستگی معنوی بین همه عوامل تأکید کردند.

همایش «ربیون فارس» علاوه بر فراهم‌کردن بستر گفت‌وگو میان نیروهای فرهنگی و تبلیغی، نمادی از اراده جمعی برای پاسداشت معنویت و استقامت در فضای دینی جامعه بود.

