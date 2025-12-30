  1. استانها
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

دانشگاه شیراز میزبان «کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت»

شیراز- دبیر اجرایی بیستمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت از برگزاری این کنفرانس در دانشگاه شیراز در روزهای ۱۶ تا ۱۷ دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر صامت از برگزاری بیستمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت در دانشگاه شیراز خبر داد و گفت: این کنفرانس در روزهای ۱۶ و ۱۷ دی ماه، در مجموعه همایش‌های رازی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به پیشینه و جایگاه این کنفرانس افزود: این رویداد علمی پیش‌تر در قالب دو کنفرانس مجزای حفاظت در سیستم‌های قدرت و اتوماسیون سیستم‌های قدرت برگزار می‌شد که به‌منظور تقویت هم‌افزایی علمی و صنعتی، با هم ادغام و در قالب کنفرانس کنونی ارائه شد.

دبیر اجرایی بیستمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت درباره محورهای تخصصی این کنفرانس گفت: در حوزه «حفاظت در سیستم‌های قدرت»، موضوعاتی مانند حفاظت تجهیزات شبکه‌های صنعتی و سراسری برق، بهبود هماهنگی حفاظتی نیروگاه و خطوط انتقال شبکه، الزامات طرح‌های حفاظتی منابع تجدید پذیر مقیاس کوچک و بزرگ، حفاظت تجهیزات صنعتی و سراسری برق، حفاظت سیستم‌های انتقال، فوق توزیع و پست‌های فشار قوی، حفاظت در شبکه‌های هوشمند و نیروگاه‌های تجدید پذیر، تحلیل عملکرد رله‌ها، حفاظت خطوط AC و DC و موضوعات مرتبط با امنیت سایبری در سامانه‌های حفاظتی مورد بحث قرار می‌گیرند.

وی افزود: همچنین در حوزه «اتوماسیون در سیستم‌های قدرت»، محورهایی مانند کاربرد اتوماسیون در نیروگاه‌ها و شبکه‌های برق، مانیتورینگ و کنترل هوشمند سیستم‌ها، استانداردهای بین‌المللی نظیر IEC ۶۱۸۵۰، ارتباطات صنعتی مانند MODBUS و LON و نقش فناوری‌های نوین در تحول شبکه‌های توزیع و انتقال ازجمله مباحث کلیدی این بخش هستند.

استاد مهندسی برق دانشگاه شیراز، هدف از برگزاری این کنفرانس را تبادل دانش و تجربه میان نخبگان صنعت و دانشگاه عنوان کرد و افزود: این کنفرانس فرصتی ارزشمند است تا پژوهشگران دانشگاهی، مهندسان صنعت و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بتوانند جدیدترین دستاوردهای خود را ارائه و درباره نوآوری‌ها و چالش‌های حوزه حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت تبادل نظر کنند.

