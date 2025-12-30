به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر صامت از برگزاری بیستمین کنفرانس بینالمللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت در دانشگاه شیراز خبر داد و گفت: این کنفرانس در روزهای ۱۶ و ۱۷ دی ماه، در مجموعه همایشهای رازی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به پیشینه و جایگاه این کنفرانس افزود: این رویداد علمی پیشتر در قالب دو کنفرانس مجزای حفاظت در سیستمهای قدرت و اتوماسیون سیستمهای قدرت برگزار میشد که بهمنظور تقویت همافزایی علمی و صنعتی، با هم ادغام و در قالب کنفرانس کنونی ارائه شد.
دبیر اجرایی بیستمین کنفرانس بینالمللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت درباره محورهای تخصصی این کنفرانس گفت: در حوزه «حفاظت در سیستمهای قدرت»، موضوعاتی مانند حفاظت تجهیزات شبکههای صنعتی و سراسری برق، بهبود هماهنگی حفاظتی نیروگاه و خطوط انتقال شبکه، الزامات طرحهای حفاظتی منابع تجدید پذیر مقیاس کوچک و بزرگ، حفاظت تجهیزات صنعتی و سراسری برق، حفاظت سیستمهای انتقال، فوق توزیع و پستهای فشار قوی، حفاظت در شبکههای هوشمند و نیروگاههای تجدید پذیر، تحلیل عملکرد رلهها، حفاظت خطوط AC و DC و موضوعات مرتبط با امنیت سایبری در سامانههای حفاظتی مورد بحث قرار میگیرند.
وی افزود: همچنین در حوزه «اتوماسیون در سیستمهای قدرت»، محورهایی مانند کاربرد اتوماسیون در نیروگاهها و شبکههای برق، مانیتورینگ و کنترل هوشمند سیستمها، استانداردهای بینالمللی نظیر IEC ۶۱۸۵۰، ارتباطات صنعتی مانند MODBUS و LON و نقش فناوریهای نوین در تحول شبکههای توزیع و انتقال ازجمله مباحث کلیدی این بخش هستند.
استاد مهندسی برق دانشگاه شیراز، هدف از برگزاری این کنفرانس را تبادل دانش و تجربه میان نخبگان صنعت و دانشگاه عنوان کرد و افزود: این کنفرانس فرصتی ارزشمند است تا پژوهشگران دانشگاهی، مهندسان صنعت و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بتوانند جدیدترین دستاوردهای خود را ارائه و درباره نوآوریها و چالشهای حوزه حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت تبادل نظر کنند.
