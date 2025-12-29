دعوت مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از مردم برای حضور در اعتکاف رجبیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن ایام معنوی اعتکاف در ماه رجب، این فریضه الهی را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تقویت ایمان و بازگشت انسان به فطرت الهی دانست و گفت: ماه رجب، ماه رحمت، استغفار و آمادگی برای ورود به ماه‌های پرفضیلت شعبان و رمضان است و اعتکاف در این ماه، یکی از بهترین زمینه‌ها برای پالایش روح و تقرب به درگاه الهی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه اعتکاف تنها یک عبادت فردی نیست، افزود: این آئین معنوی علاوه بر آثار عمیق روحی و اخلاقی برای فرد، نقش مهمی در تقویت سرمایه‌های معنوی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کند. حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، در فضای معنوی مساجد، نشان‌دهنده نیاز جامعه امروز به آرامش درونی، معنویت و پیوند دوباره با آموزه‌های دینی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با دعوت از عموم مردم مؤمن و خداجوی استان برای حضور در اعتکاف تصریح کرد: اعتکاف، فرصتی کوتاه اما بسیار اثرگذار برای خلوت با خداوند متعال، بازنگری در مسیر زندگی و تجدید عهد با ارزش‌های الهی است و این سه روز می‌تواند آغازگر تحولی معنوی در زندگی فردی و اجتماعی انسان باشد و از همین رو از همه علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم این فرصت الهی را از دست ندهند.

مهلت ثبت نام اعتکاف تا روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه

حجت الاسلام ولدان در ادامه با اشاره به روند ثبت‌نام اعتکاف در استان فارس گفت: با توجه به استقبال خوب مردم، ثبت‌نام اعتکاف در سطح استان فارس و شهر شیراز همچنان ادامه دارد، اما آخرین مهلت ثبت‌نام تا فردا، چهارشنبه ۱۰ دی ماه همزمان با سالروز میلاد امام جواد (ع) تعیین شده است و متقاضیان باید هرچه سریع‌تر نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند تا امکان برنامه‌ریزی و میزبانی شایسته از معتکفین فراهم شود.

وی همچنین از آمادگی کامل مساجد استان فارس برای میزبانی از معتکفین خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، مساجد استان فارس با همکاری هیئت‌امنای مساجد، ائمه جماعات، مبلغین و مجموعه‌های فرهنگی، آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به معتکفین را دارند. تلاش شده است با فراهم کردن امکانات لازم و برنامه‌های متنوع عبادی و فرهنگی، فضای مناسبی برای بهره‌مندی هرچه بیشتر شرکت‌کنندگان از این آئین معنوی ایجاد شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در پایان تأکید کرد: اعتکاف جلوه‌ای زیبا از همدلی، معنویت و انس با مسجد است و امید داریم با حضور گسترده مردم در اعتکاف، شاهد تقویت بیش از پیش فرهنگ دینی و معنوی در سطح استان فارس باشیم.