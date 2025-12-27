به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حمید مقامی گفت: اعتکاف تخصصی ویژه روان‌شناسان، مشاوران و فعالان حوزه خانواده با محوریت خود مراقبتی معنوی برای نخستین بار در شهر شیراز برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این رویداد نوآورانه تلاش دارد پیوندی معنادار میان معنویت، سلامت روان و زیست حرفه‌ای درمانگران برقرار کند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: فعالان حوزه سلامت روان و خانواده، به دلیل ماهیت شغل خود، به‌طور مداوم در معرض فرسودگی هیجانی، فشارهای روانی، مواجهه با رنج انسانی و مسئولیت‌های سنگین اخلاقی قرار دارند.

حجت الاسلام مقامی گفت: این اعتکاف با هدف بازآفرینی درونی، تقویت تاب‌آوری و فراهم‌سازی فرصتی برای توقف، تأمل و بازنگری در مسیر حرفه‌ای طراحی شده است.

وی با تأکید بر رویکرد متفاوت این برنامه ادامه داد: این اعتکاف صرفاً یک مناسک عبادی یا برنامه آئینی متعارف نیست، بلکه بستری تلفیقی و هدفمند است که در آن گفت‌وگوهای تخصصی، خلوت فردی، تفکر عمیق و تجربه‌های تأمل‌محور، در فضایی امن، تعاملی و پرسش‌محور در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: شرکت‌کنندگان در این فضا می‌توانند بدون نقش‌های حرفه‌ای روزمره، به خودِ انسانی و معنوی خویش بازگردند.

حجت الاسلام مقامی تصریح کرد: محتوای اعتکاف به‌گونه‌ای طراحی شده که با نیازها، دغدغه‌ها و تجربه‌های زیسته متخصصان سلامت روان همخوانی داشته باشد و به آنان کمک کند منابع درونی خود را برای ادامه مسیر حرفه‌ای به شکلی سالم‌تر و معنادارتر بازیابی کنند.