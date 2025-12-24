ولدان: شب «لیلة الرغائب» فرصت آمادگی معنوی برای اعتکاف است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن لیلة الرغائب، نخستین شب جمعه ماه مبارک رجب، این شب را یکی از نقاط عطف سیر معنوی مؤمنان در آغاز ماه رجب دانست و گفت: لیلة الرغائب شبی سرشار از امید، توجه ویژه الهی و فرصت بازگشت آگاهانه انسان به مسیر بندگی است.

وی با بیان اینکه ماه رجب در معارف اسلامی به‌عنوان ماه رحمت، مغفرت و آمادگی برای ورود به ماه‌های شعبان و رمضان شناخته می‌شود، افزود: لیلة الرغائب به‌عنوان نخستین شب جمعه این ماه، جایگاهی ممتاز دارد و در روایات اسلامی به‌عنوان شبی معرفی شده که درهای رحمت الهی به‌صورت گسترده‌تری گشوده می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: در این روایت آمده است که در شب لیلة الرغائب، فرشتگان الهی در اطراف کعبه اجتماع می‌کنند و از خداوند متعال درخواست می‌کنند که روزه‌داران ماه رجب را مورد عفو و بخشش قرار دهد؛ روایتی که نشان‌دهنده عظمت این شب و توجه خاص پروردگار به بندگان اهل توجه و عبادت است.

ولدان ادامه داد: در همین روایت، انجام اعمال عبادی خاصی از جمله خواندن دوازده رکعت نماز با کیفیتی مشخص در فاصله بین نماز مغرب و عشا توصیه شده که این اعمال، فرصت مناسبی برای خلوت با خدا، بازنگری در مسیر زندگی و تقویت پیوند معنوی انسان با پروردگار فراهم می‌کند.

وی با اشاره به هم‌زمانی این ایام با برنامه‌ریزی برای برگزاری اعتکاف در مساجد استان فارس اظهار کرد: اعتکاف، یک حرکت عمیق معنوی و اجتماعی است که بدون آمادگی روحی و ذهنی، بهره‌برداری کامل از آن ممکن نخواهد بود و لیلة الرغائب می‌تواند نقطه شروع این آمادگی باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: با توجه به اینکه خادمان اعتکاف در روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه مبارک رجب مسئولیت خطیر خدمت‌رسانی به معتکفان را بر عهده دارند و بخش مهمی از موفقیت اعتکاف مرهون تلاش و اخلاص این عزیزان است، پیشنهاد می‌شود خادمان محترم از فرصت معنوی لیلة الرغائب برای تقویت بنیه روحی و معنوی خود استفاده کنند.

ولدان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مرکز استان گفت: در شهر شیراز، مراسم احیای شب لیلة الرغائب در مسجد دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد که این برنامه به همت هیئت محبین اهل‌بیت (ع) تدارک دیده شده و زمینه مناسبی برای حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و خادمان اعتکاف، فراهم آورده است.

وی در پایان با دعوت از عموم مردم برای حضور در این مراسم معنوی تأکید کرد: حضور در آئین‌های عبادی و جمعی همچون احیای لیلة الرغائب، علاوه بر آثار فردی، موجب تقویت روحیه معنوی، همبستگی اجتماعی و آمادگی بهتر جامعه برای ورود به مناسبت‌های بزرگ عبادی همچون اعتکاف و ماه مبارک رمضان خواهد شد.