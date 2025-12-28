اعتکاف ۲۰۰ هزار معتکف در ۱۲۰۰ مسجد استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان عصر یکشنبه در اولین دوره توانمندسازی و معرفت‌افزایی مداحان شیراز گفت: امسال شاهد اعتکافی پربارتر و اثرگذارتر در فارس خواهیم بود.

وی ادامه داد: با حمایت استادان و تلاش نیروهای فرهنگی و مذهبی، «سامانه جامع اعتکاف» راه‌اندازی شده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، بیش از ۱۲۰۰ مسجد میزبان بیش از ۲۰۰ هزار معتکف در سراسر استان فارس خواهند بود.

حجت‌الاسلام ولدان با اشاره به همکاری گسترده هیأت‌های مذهبی، کانون مداحان و شبکه روضه‌های خانگی اظهار کرد: امیدواریم همه دست به دست هم دهند تا هر هیأت بتواند یک اعتکاف را حمایت کند.

به گفته وی، در کنار اعتکاف عمومی، امسال اعتکاف‌های تخصصی از جمله اعتکاف مادر و فرزند، اعتکاف اصناف، اعتکاف نیابتی و اعتکاف‌های موضوعی متناسب با اقشار مختلف جامعه برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ضمن تقدیر از همکاری بسیج هیأت‌های مذهبی استان و سایر فعالان دینی بر ضرورت تقویت روحیه معنوی در فضای شهر و بهره‌گیری از ظرفیت مداحان برای ارتقای کیفیت برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که اعتکاف امسال به حرکتی تحولی در زندگی معنوی جوانان و مردم مؤمن استان تبدیل شود.