  1. استانها
  2. فارس
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

اعتکاف ۲۰۰ هزار معتکف در ۱۲۰۰ مسجد استان فارس

اعتکاف ۲۰۰ هزار معتکف در ۱۲۰۰ مسجد استان فارس

شیراز_مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی فارس گفت: هم‌زمان با میلاد امام علی (ع)، ۲۰۰ هزار معتکف در ۱۲۰۰ مسجد استان به استقبال این مراسم معنوی می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان عصر یکشنبه در اولین دوره توانمندسازی و معرفت‌افزایی مداحان شیراز گفت: امسال شاهد اعتکافی پربارتر و اثرگذارتر در فارس خواهیم بود.

وی ادامه داد: با حمایت استادان و تلاش نیروهای فرهنگی و مذهبی، «سامانه جامع اعتکاف» راه‌اندازی شده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، بیش از ۱۲۰۰ مسجد میزبان بیش از ۲۰۰ هزار معتکف در سراسر استان فارس خواهند بود.

حجت‌الاسلام ولدان با اشاره به همکاری گسترده هیأت‌های مذهبی، کانون مداحان و شبکه روضه‌های خانگی اظهار کرد: امیدواریم همه دست به دست هم دهند تا هر هیأت بتواند یک اعتکاف را حمایت کند.

به گفته وی، در کنار اعتکاف عمومی، امسال اعتکاف‌های تخصصی از جمله اعتکاف مادر و فرزند، اعتکاف اصناف، اعتکاف نیابتی و اعتکاف‌های موضوعی متناسب با اقشار مختلف جامعه برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ضمن تقدیر از همکاری بسیج هیأت‌های مذهبی استان و سایر فعالان دینی بر ضرورت تقویت روحیه معنوی در فضای شهر و بهره‌گیری از ظرفیت مداحان برای ارتقای کیفیت برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که اعتکاف امسال به حرکتی تحولی در زندگی معنوی جوانان و مردم مؤمن استان تبدیل شود.

کد خبر 6704946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها