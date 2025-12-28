امام جمعه خارگ: سپاه نقش مهمی در امنیت پروازهای کشور داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر عصر یکشنبه در نشست با فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی خارگ اظهار کرد: سپاه حفاظت هواپیمایی با مجاهدت شبانه‌روزی و احساس مسئولیت مثال‌زدنی، نقش مؤثری در ارتقای ضریب امنیتی پروازهای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد آرامش و آسودگی خاطر برای هموطنان ایفا کرده است.

وی افزود: امنیت امروز پروازها مرهون تلاش دلاورمردانی است که با ایثار و فداکاری، آسایش مردم را اولویت مأموریت‌های خود قرار داده و با بهره‌گیری از تجهیزات نوین و اقدامات اطلاعاتی و حفاظتی، از خطوط هوایی کشور صیانت می‌کنند.

امام جمعه خارگ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و جانبازان عرصه حفاظت هواپیمایی تصریح کرد: مجاهدت‌های این عزیزان در حفظ امنیت ملی ماندگار و شایسته قدردانی است.