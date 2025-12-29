نفوذ توده هوای سرد و وزش بادهای سرد شمالی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: از روز چهارشنبه تا صبح پنجشنبه (۱۰ تا ۱۱ دی‌ماه)، با نفوذ توده هوای سرد به استان، وزش باد نسبتاً شدید شمالی و کاهش محسوس ۸ تا ۱۲ درجه‌ای دما در سطح استان رخ خواهد داد و وقوع یخبندان شبانه در مناطق شمالی و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی، بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی در بخش‌های خانگی و صنعتی تأکید کرد و افزود: استفاده از ضدیخ در ماشین‌آلات کشاورزی مناطق سردسیر و همچنین تنظیم و کنترل دمای گلخانه‌ها و دامداری‌ها، به‌منظور پیشگیری از خسارات احتمالی، ضروری است.