به گزارش خبرگزاری مهر، تمرینات تیم ملی هندبال بزرگسالان مردان ایران در مسیر آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ کویت از چند روز گذشته در تهران آغاز و در تالار هندبال شهید سلیمانی پیگیری می شود.

مجید رحیمی‌زاده مربی تیم ملی هندبال ایران در جریان این اردو با اشاره به برنامه‌های تدارکاتی تیم در روزهای آینده گفت: این اردو به دو مسابقه تدارکاتی با تیم ملی بحرین متصل می‌شود. بحرین از نظر سبک بازی شباهت زیادی به تیم‌هایی مثل عربستان، قطر و کویت دارد و به همین دلیل این دیدارها می‌تواند محک بسیار خوبی برای ما باشد.

وی ادامه داد: پس از بازی‌های بحرین، چند روز دیگر در تهران اردو خواهیم داشت و سپس به اسپانیا اعزام می‌شویم. در اسپانیا تورنمنتی با حضور چند تیم قدرتمند اروپایی و آفریقایی برگزار می‌شود و تیم‌ها در دو گروه رقابت می‌کنند. بعد از این تورنمنت نیز راهی کویت خواهیم شد تا در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنیم.

رحیمی‌زاده با اشاره به قرعه سخت تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: گروه سختی پیش رو داریم اما امیدواریم با این برنامه تدارکاتی مناسب و همچنین اضافه شدن لژیونرها بتوانیم عملکرد خوبی در مسابقات قهرمانی آسیا داشته باشیم.

مربی تیم ملی هندبال ایران درباره زمان نهایی شدن لیست اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا هم خاطرنشان کرد: در این اردو ۲۷ بازیکن با احتساب لژیونرها دعوت شده‌اند اما با تعداد کمتری به بحرین می‌رویم. در صورتی که نیاز به تغییر احساس شود پس از بازگشت از بحرین و با نظر سرمربی تیم ملی تغییرات لازم در ترکیب تیم اعمال خواهد شد.

وی در پایان درباره حضور بازیکنان جوان و باتجربه در لیست تیم ملی هم گفت: چهار لژیونر به تیم اضافه شده‌اند که نسبت به مسابقات عربستان، انرژی و روح تازه‌ای به تیم تزریق کرده‌اند. همچنین در ادامه پویا نوروزی نژاد نیز به جمع ما اضافه می‌شود تا در مجموع ۵ لژیونر در ترکیب تیم داشته باشیم. امیدواریم با این ترکیب اتفاقات خوبی برای هندبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا رقم بخورد.