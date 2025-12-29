 تیم ملی هندبال مردان ایران راهی بحرین شد

به گزارش خبرنگارمهر، اردوی تیم ملی هندبال بزرگسالان مردان کشورمان که از ۳۰ آذرماه با هدف آماده‌سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آغاز شده بود، پس از چند روز تمرین در تهران، بامداد امروز با اعزام به منامه بحرین پیگیری خواهد شد.

تیم ملی هندبال ایران با ۱۹ بازیکن راهی بحرین شده و قرار است روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه هفته جاری، دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی این کشور برگزار کند.

بر اساس اعلام کادر فنی، بازیکنان اعزامی به بحرین به شرح زیر هستند:

امیدرضا سرپوشی، محمدرضا کاظمی، رضا عزتی، میلاد قلندری، یونس آثاری، یاسین کبیریان‌جو، علیرضا دادوند، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، علی حیدریان، وحید مسعودی، صابر حیدری، طاها شکوهی‌پور، سید علیرضا موسوی، سعید برخورداری، مهران رهنما، محمدرضا اورعی، آرمان رحمانی و محمد سیاوشی

همچنین رافائل کاستیلو (سرمربی)، محسن کرباسچی (سرپرست)، مجید رحیمی‌زاده (مربی)، دیگو درادو گونزالز (مربی دروازه‌بان‌ها) و محمد محمودیانی (فیزیوتراپ) اعضای کادر فنی تیم ملی در اردوی بحرین هستند.

تیم ملی هندبال مردان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ آماده می‌کند؛ رقابت‌هایی که از ۲۶ دی‌ماه تا ۹ بهمن‌ماه به میزبانی کشور کویت برگزار خواهد شد. شاگردان رافائل کاستیلو در این رقابت‌ها با تیم‌های ژاپن، عربستان و استرالیا هم‌گروه هستند.