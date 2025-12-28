به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند بعدازظهر یکشنبه در نخستین کنفرانس ملی و بین‌المللی «تأثیرات تغییرات اقلیمی بر رخداد حوادث و سوانح» در دانشگاه سمنان اظهار داشت: هلال‌احمر در امدادرسانی نقشی فرامرزی ایفا می‌کند و این کنفرانس فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از تجربیات جهانی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به یک چالش ملی اشاره کرد و گفت: برای مدیریت تنش آبی در ایران، از کمک فنی و مشورتی صلیب سرخ درخواست همکاری شده است تا با همراهی این نهاد بین‌المللی، برای رفع مشکلات این حوزه برنامه‌ریزی شود.

هرگونه «تعدی به طبیعت» پیامدهای جدی خواهد داشت

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان یک هشدار زیست‌محیطی تاکید کرد: بشر باید به این درک برسد که هرگونه تعدی به طبیعت، پیامدهای جدی خواهد داشت و همه ما در قبال حفظ محیط زیست مسئول هستیم.

کولیوند در تعریف خود از علم کاربردی گفت: علم واقعی تنها زمانی ارزشمند است که بتواند دردی را تسکین دهد یا جانی را از مرگ نجات دهد، لذا این معیار اصلی ما در عرصه امداد و نجات است.

وی با اشاره به مصادیق عینی ادامه داد: دانش، وقتی معنای حقیقی می‌یابد که به یک امدادگر کمک کند تا سریع‌تر به یک کودک، یک مادر باردار یا یک مصدوم حادثه برسد و زندگی او را نجات دهد.

«شهید محمد قربان» الگوی عینی علم در خدمت انسانیت و تاب‌آوری جامعه

رئیس جمعیت هلال احمر با تجلیل از شهید محمد قربان، امدادگر فداکار این جمعیت در سیلاب اخیر، خاطرنشان کرد: او با به کارگیری تمام دانش و تجربه خود جان چندین نفر را نجات داد و خود به شهادت رسید، لذا این الگوی عینی علم در خدمت انسانیت و تاب‌آوری جامعه است.

کولیوند نقش محوری آمادگی را برجسته کرد و افزود: آمادگی، مقابله با بحران را تسهیل می‌کند. همان‌طور که در حادثه اخیر، بسیج سریع نیروها باعث تبدیل تهدیدها به فرصت و کاهش چشمگیر تلفات شد.

وی در تحلیل نهایی خود از تغییرات اقلیمی گفت: این پدیده، هم یک چالش عمیق انسانی و علمی است و هم می‌تواند محرک همکاری‌های جدید باشد. علم، در کنار همبستگی ملی و بین‌المللی، کلید تبدیل بسیاری از این تهدیدها به فرصت است.

حفظ کرامت انسانی محور تمام خدمات امدادی

رئیس جمعیت هلال احمر بر یک اصل بنیادین تاکید کرد: حفظ کرامت انسانی محور تمام خدمات امدادی است.

کولیوند تاکید کرد: امدادگران و داوطلبان ما بی‌منت و با از خودگذشتگی، حتی با فدا کردن جان خود، این کرامت را پاس می‌دارند.

وی به سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: تربیت نیروهای متعهد، خوش‌فکر و فداکار از طریق همکاری با دانشگاه‌ها و جذب جوانان دنبال می‌شود؛ چرا که تنها ترکیب علم، مهارت و اخلاق انسانی می‌تواند به خدمتی واقعی و پیشرفتی اصیل منجر شود.