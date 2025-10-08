  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

زاخارووا: اتحادیه اروپا مدت‌هاست که دارایی‌های ما را سرقت می‌کند

زاخارووا: اتحادیه اروپا مدت‌هاست که دارایی‌های ما را سرقت می‌کند

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد: اتحادیه اروپا مدت‌هاست که دارایی‌های ما را سرقت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: پوتین موضع مسکو را مبنی بر اینکه اگر آمریکا موشک های تاماهاوک را به اوکراین تحویل دهد، به روابط روسیه-آمریکا آسیب می رسد، واضح بیان کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه ادامه داد: مسکو از نزدیک اوضاع پیرامون موشک‌ های تاماهاوک را زیر نظر دارد و آمریکا را به خویشتنداری فرا می‌ خواند.

وی افزود: لاوروف 13 اکتبر در هفتمین نشست وزرای خارجه مجمع همکاری روسیه و کشورهای عربی در مسکو شرکت می‌کند. ... ناتو و اتحادیه اروپا با لاپوشانی حملات تروریستی اوکراین به نیروگاه زاپروژیا، کی‌ یف را به حملات جدید ترغیب می‌ کنند و به همدست این کشور تبدیل شده اند.شواهد جدیدی دال بر حمایت رژیم کی‌ یف از گروه‌ های تروریستی در منطقه ساحل- صحرای آفریقا در حال آشکار شدن است. حقایقی وجود دارد که همکاری دولت وحدت ملی لیبی با اوکراین در سازماندهی عملیات تروریستی در کشورهای ساحل آفریقا را تأیید می‌ کند.

ماریا زاخارووا، گفت: ایده اتحادیه اروپا در مورد پرداخت غرامت توسط روسیه به اوکراین غیرواقع‌ بینانه است؛ بروکسل مدت‌ هاست که دارایی‌ های ما را سرقت می‌ کند.

کد خبر 6616305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها