به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه آمریکایی فایننشنال تایمز گزارش داد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرده که آماده است در ازای دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی آمریکا و اروپا، از مطالبه عضویت در ناتو صرف‌نظر کند و این اقدام با هدف پیشبرد مذاکرات صلح در گفت‌وگوهای روز یکشنبه در برلین انجام می‌شود.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، زلنسکی با اشاره به این موضوع گفت: ما در مورد تضمین‌های امنیتی دوجانبه بین اوکراین و ایالات متحده آمریکا، یعنی تضمین‌های مشابه ماده ۵ و همچنین تضمین‌های امنیتی برای ما از سوی شرکای اروپایی‌مان و سایر کشورها مانند کانادا، ژاپن و دیگران صحبت می‌کنیم.

زلنسکی همچنین ادعا کرد: این در حال حاضر یک مصالحه است.

این اظهارات زلنسکی در حالی است که «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین، پیش از این گفته بود: ساز و کار ضمانتی باید نه تنها برای امنیت، بلکه برای اجرای توافقات صلح نیز تعریف شود.

رئیس جمهور روسیه هم بارها تأکید کرده است که مسکو کاملاً با پیوستن اوکراین به ناتو مخالف است.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه هم اخیرا در سخنانی اعلام کرد که پایبند بودن اوکراین به وضعیت بی‌طرفی و غیرهسته‌ای بودن همچنان یکی از شرایط حل و فصل مناقشه است.