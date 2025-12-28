  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱

مسکو: جنگ طلبان و حیله‌ گران باید توبه کنند

مذاکره کننده ارشد روسیه در گفتگوهای مربوط به حل بحران اوکراین گفت: جنگ طلبان و حیله گران باید توبه کنند؛ بگذارید مسیر صلح پیروز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریل دیمیتریف نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های اقتصادی و مذاکره کننده ارشد این کشور در رایزنی های مرتبط با حل و فصل بحران در اوکراین امروز یکشنبه با استقبال از ادامه گفتگوها در خصوص اوکراین، نوشت: امروز روز مهمی در مسیر صلح است.

نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه گذاری خارجی و همکاری های اقتصادی ادامه داد: رهبران بزرگ، گفتگوی صادقانه، صلح جویان و جهان باید پیروز شوند.

کریل دیمیتریف سپس افزود: جنگ طلبان و حیله گران باید توبه کنند. بگذارید مسیر صلح پیروز شود.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود که قرار است رایزنی هایی برای حل و فصل بحران اوکراین در آمریکا میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور اوکراین و سران کشورهای اروپایی انجام شود.

گفتنی است که مسکو همواره از نقش منفی بروکسل در مذاکرات انتقاد کرده است.

وزیر خارجه روسیه نیز پیشتر در سخنانی اعلام کرد: اروپا تمایل واقعی برای شرکت در مذاکرات صلح اوکراین ندارد. نه اوکراین و نه کشورهای اروپایی تمایل واقعی برای شرکت در مذاکرات سازنده نشان نداده‌اند.

به گفته لاوروف، پس از تغییر دولت آمریکا اتحادیه اروپا اکنون به عنوان مانع اصلی صلح تلقی می‌شود.

