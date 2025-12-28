مسکو: جنگ طلبان و حیله‌ گران باید توبه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، کریل دیمیتریف نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور سرمایهگذاری خارجی و همکاریهای اقتصادی و مذاکره کننده ارشد این کشور در رایزنی های مرتبط با حل و فصل بحران در اوکراین امروز یکشنبه با استقبال از ادامه گفتگوها در خصوص اوکراین، نوشت: امروز روز مهمی در مسیر صلح است.
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه گذاری خارجی و همکاری های اقتصادی ادامه داد: رهبران بزرگ، گفتگوی صادقانه، صلح جویان و جهان باید پیروز شوند.
کریل دیمیتریف سپس افزود: جنگ طلبان و حیله گران باید توبه کنند. بگذارید مسیر صلح پیروز شود.
این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود که قرار است رایزنی هایی برای حل و فصل بحران اوکراین در آمریکا میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور اوکراین و سران کشورهای اروپایی انجام شود.
گفتنی است که مسکو همواره از نقش منفی بروکسل در مذاکرات انتقاد کرده است.
وزیر خارجه روسیه نیز پیشتر در سخنانی اعلام کرد: اروپا تمایل واقعی برای شرکت در مذاکرات صلح اوکراین ندارد. نه اوکراین و نه کشورهای اروپایی تمایل واقعی برای شرکت در مذاکرات سازنده نشان ندادهاند.
به گفته لاوروف، پس از تغییر دولت آمریکا اتحادیه اروپا اکنون به عنوان مانع اصلی صلح تلقی میشود.
نظر شما