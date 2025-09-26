هشدار ناتو به روسیه در نشستی پرتنش در مسکو!

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ به نقل از دیپلمات‌های اروپایی نوشت که اروپایی‌ها این هفته به مسکو هشدار داده‌اند که با تمام قوا از جمله از طریق سرنگونی جنگنده‌های مسکو، آماده پاسخ به نقض ادعایی حریم هوایی اعضای ناتو از جانب روسیه هستند.

به نوشته این رسانه آمریکایی، مقامات انگلیس، فرانسه و آلمان پس از ورود جنگنده‌های روسیه به حریم هوایی استونی در هفته گذشته، در جلسه‌ای پرتنش در مسکو نگرانی‌های خود را ابراز کردند. بلومبرگ اضافه کرد که دیپلمات‌های اروپایی به این نتیجه رسیدند که این حادثه به‌رغم تکذیب مسکو، عامدانه بوده است.

اروپایی‌ها در بحبوحه تشدید تنش بین ناتو و روسیه در پی زنجیره‌ای از نقض‌های حریم هوایی، این هشدار را صادر کرده‌اند. به ادعای بلومبرگ، پهپادهای روسیه در ماه گذشته حریم هوایی لهستان، رومانی و احتمالاً دانمارک را نقض کردند. همچنین استونی ۱۹ سپتامبر روسیه را به نقض حریم هوایی این کشور با سه جنگنده «میگ -۳۱» که ۱۲ دقیقه روی آسمان استونی در پرواز بودند، متهم کرد.

بلومبرگ همچنین نوشت که جنگنده‌های مجارستان امروز پنج جنگنده روس را بر فراز دریای بالتیک رهگیری کردند.

یک مقام دولت آلمان نشست مسکو را تأیید کرد و گفت که سفرای اروپایی به همتایان روسیه‌ایشان گفته‌اند که این نقض‌ها باید متوقف شوند. فردریش مرتس، صدراعظم آلمان گفت که برلین با پاریس و لندن و ورشو در حال همکاری بوده و از «تمام اقدامات ضروری» حمایت می‌کند.

ماده ۴ پیمان ناتو که خواستار مشورت اعضا درباره تهدیدهای مفروض می‌شود، پس از حوادث اخیر در لهستان و استونی، دو بار در ماه جاری به‌کار گرفته شده است. همزمان با تحقیقات درباره مداخله روسیه در فعالیت پهپادی منجر به اختلال در ترافیک هوایی فرودگاه کپنهاگ، مقامات دانمارک گفته‌اند که ممکن است درخواست فعال‌سازی ماده ۴ و تشکیل جلسه فوری بدهند.

هشدار اروپایی‌ها واکنش روسیه را در پی داشته است. الکسی مِشکوف، سفیر روسیه در فرانسه گفته که هر گونه تلاش برای سرنگون کردن جنگنده‌های روسیه در حریم هوایی اعضای ناتو «اعلان جنگ» بوده و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز ناتو و اتحادیه اروپا را به جنگ‌افروزی علیه مسکو از طریق حمایت از کی‌یف متهم کرده است.

آمریکا تا اینجا از متحدانش در ناتو حمایت کرده و دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور گفته است که در صورت نقض حریم هوایی، ناتو باید جنگنده‌های روسیه را سرنگون کند.

به نوشته بلومبرگ، لفاظی‌های تند در نشست مسکو در کنار افزایش ورود غیرقانونی مسکو به حریم هوایی اعضای ناتو و سایر اقدامات تحریک‌آمیز، به افزایش نگرانی‌ها در غرب درباره خطر یک «درگیری گسترده‌تر» دامن زده است.