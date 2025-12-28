https://mehrnews.com/x39ZzV ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳ کد خبر 6704959 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳ بارش برف در روستای اسکلو کلیبر تبریز-در این فیلم، بارش برف در روستای اسکلو شهرستان کلیبر را مشاهده میکنید. دریافت 13 MB کد خبر 6704959 کپی شد مطالب مرتبط هشدار پلیس راه آذربایجانشرقی؛ برف و کولاک در ۵ محور ارتباطی استان اطلاعیه فعالیت مدارس در برخی مناطق آذربایجانشرقی بارش برف در مسیر کردآباد به گنبرف صادق زاده: تردد در محور پیرانشهر- نقده فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است برچسبها کلیبر زیبا بارش برف تبریز
