  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳

بارش برف در روستای اسکلو کلیبر

بارش برف در روستای اسکلو کلیبر

تبریز-‌در این فیلم، بارش برف در روستای اسکلو شهرستان کلیبر را مشاهده می‌کنید.

دریافت 13 MB
کد خبر 6704959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها