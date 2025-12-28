به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب آبراهه روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به بارش برف همراه با کولاک در اکثر محورهای استان آذربایجان شرقی، احتیاط بیشتر توسط رانندگان و استفاده از زنجیر چرخ امری ضروری بوده و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

وی محورهای ارتباطی که با بارش برف و کوکلاک همراه خواهد بود را به شرح زیر اعلام کرد:

آزادراه پیامبر اعظم (ص)

محور اهر _ گردنه گویجه بل و سامبوران

محور خواجه _ ورزقان

محور صوفیان_مرند

محور سراب_ گردنه صائین

محور بستان آباد _گردنه شیبلی

سرهنگ آبراهه با اعلام اینکه تردد کشنده‌های تک محور در آزاد راه تبریز به تهران «پیامبر اعظم (ص)» به جهت بارش برف همراه با کولاک تا اطلاع بعدی ممنوع است، تاکید کرد: رانندگان برای تردد باید از سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو خود مطمئن و به همراه خود پوشاک گرم و غذای کنسرو شده، زنجیر چرخ و سوخت کافی داشته باشند و در صورت امکان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: رانندگی در شرایط برفی و لغزنده بودن جاده‌ها یکی از عوامل مهم واژگونی و تصادفات رانندگی است و رانندگان برای پیشگیری از حوادث ناگوار، ضمن حرکت با سرعت مطمئنه فاصله طولی را رعایت و از توقف، شتاب و تغییر جهت ناگهانی پرهیز و قبل از سفر وضعیت جاده‌ها را از شماره تلفن ۱۱۰ و تلفن گویای ۱۲۰ راهور و ۱۴۱ امداد جاده‌ای استعلام کنند.