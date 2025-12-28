  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۸

پنجره مهر؛

بوران شدید و سهمگین برف در ارتفاعات شهرستان تکاب

ارومیه- در این ویدئو تصاویری از بوران شدید و سهمگین برف در ارتفاعات شهرستان تکاب را می بینید.

