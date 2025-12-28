https://mehrnews.com/x39ZC8 ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۸ کد خبر 6705019 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۸ پنجره مهر؛ بوران شدید و سهمگین برف در ارتفاعات شهرستان تکاب ارومیه- در این ویدئو تصاویری از بوران شدید و سهمگین برف در ارتفاعات شهرستان تکاب را می بینید. دریافت 19 MB کد خبر 6705019 کپی شد مطالب مرتبط صادق زاده: تردد در محور پیرانشهر- نقده فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است تصاویری از تداوم بارش برف در مناطق مختلف آذربایجان غربی برف و کولاک در محورهای مواصلاتی شهرستان فریدن بارش شدید تگرگ در ایوان امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک محور مهاباد - بوکان بارش برف دشت مشا دماوند را سفیدپوش کرد بارش برف در روستای اسکلو کلیبر بارش حدود ۶۰ سانتیمتری برف در گردنه ژالانه برچسبها شهرستان بوکان برف و کولاک آب و هوا
