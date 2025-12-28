صادق زاده: تردد در محور پیرانشهر- نقده فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سروان مصطفی صادق‌زاده در این زمینه اظهار کرد: با توجه به بارش برف، کولاک و لغزندگی سطح جاده، تردد در گردنه‌های دوآب و تمرچین تنها با همراه داشتن و استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

وی با تأکید بر حفظ ایمنی رانندگان و سرنشینان افزود: از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود در صورت نداشتن ضرورت، از سفر در این محورها خودداری کرده و پیش از حرکت، وضعیت راه‌ها و تجهیزات ایمنی خود را بررسی کنند.

رئیس پلیس راه پیرانشهر–نقده خاطرنشان کرد: پلیس راه به‌صورت مستمر در این محورها حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف یا نداشتن زنجیرچرخ، از تردد خودروها جلوگیری خواهد شد.

سروان صادق‌زاده از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل پلیس، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.