  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۹

صادق زاده: تردد در محور پیرانشهر- نقده فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است

صادق زاده: تردد در محور پیرانشهر- نقده فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است

ارومیه - رئیس پلیس راه پیرانشهر–نقده با اشاره به شرایط نامساعد جوی و بارش برف در محورهای کوهستانی شهرستان، از رانندگان خواست از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سروان مصطفی صادق‌زاده در این زمینه اظهار کرد: با توجه به بارش برف، کولاک و لغزندگی سطح جاده، تردد در گردنه‌های دوآب و تمرچین تنها با همراه داشتن و استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

وی با تأکید بر حفظ ایمنی رانندگان و سرنشینان افزود: از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود در صورت نداشتن ضرورت، از سفر در این محورها خودداری کرده و پیش از حرکت، وضعیت راه‌ها و تجهیزات ایمنی خود را بررسی کنند.

رئیس پلیس راه پیرانشهر–نقده خاطرنشان کرد: پلیس راه به‌صورت مستمر در این محورها حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف یا نداشتن زنجیرچرخ، از تردد خودروها جلوگیری خواهد شد.

سروان صادق‌زاده از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل پلیس، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

کد خبر 6705012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها