۶ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰

بارش برف در مسیر کردآباد به گنبرف

اسکو- روز شنبه ۶ دیماه شهرستان اسکو و مسیر روستای کردآباد به گنبرف شاهد بارش سنگین برف بود.

