حضور ۲۵۲ امدادگر در المپیاد ملی امداد و نجات «گام»

غلامعلی فخاری در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: المپیاد ملی امداد و نجات «گام» هماکنون به میزبانی استان مازندران در منطقه تاریخی عباسآباد شهرستان بهشهر در حال اجرا است و این رویداد تا ۱۱ دیماه ادامه دارد.
وی با اشاره به اهمیت این رویداد ملی اظهار کرد: المپیاد «گام» با هدف افزایش مهارتهای عملی، ارتقای آمادگی جسمانی و تقویت توانمندیهای تخصصی امدادگران کشور طراحی شده و یکی از برنامههای محوری حوزه آموزش و عملیات امداد و نجات به شمار میرود.
مدیرعامل هلالاحمر مازندران افزود: در این دوره از المپیاد، ۲۵۲ امدادگر منتخب از سراسر کشور حضور دارند که رقابتها در دو بخش مجزا ویژه بانوان و برادران در حال برگزاری است. این فرآیند زمینه مناسبی برای تبادل تجربه و ارزیابی توان عملیاتی نیروهای امدادی فراهم کرده است.
فخاری با بیان اینکه شرایط برگزاری مسابقات کاملاً عملیاتی و نزدیک به واقعیت است، گفت: مراحل آمادهسازی، تجهیز و ایجاد زیرساختها با همکاری کارشناسان سازمان امداد و نجات و بر اساس سناریوهای واقعی عملیاتهای امدادی انجام شده است.
وی در تشریح روند برگزاری این المپیاد عنوان کرد: مرحله نخست رقابتها که ویژه بانوان امدادگر است از ششم دیماه آغاز شده و تا هشتم دیماه ادامه دارد و مرحله دوم ویژه برادران امدادگر نیز در روزهای دهم و یازدهم دیماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران تأکید کرد: این المپیاد فرصت ارزشمندی برای ارتقای آمادگی نیروهای امدادی کشور محسوب میشود و هلالاحمر مازندران با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای اجرایی و پشتیبانی، تلاش کرده است شرایطی استاندارد و مطلوب برای اجرای این رویداد فراهم کند.
وی در پایان ضمن قدردانی از عوامل اجرایی، داوران و تیمهای شرکتکننده، ابراز امیدواری کرد نتایج این المپیاد در بهبود سطح خدمات امداد و نجات کشور مؤثر باشد.
