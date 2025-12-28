  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۷

بارش شبانه اولین برف زمستانی در تبریز

بارش شبانه اولین برف زمستانی در تبریز

تبریز- اولین برف زمستانی از عصر یکشنبه در تبریز شروع به باریدن کرده و هم اکنون نیز ادامه دارد.

دریافت 51 MB
کد خبر 6705307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها