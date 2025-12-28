https://mehrnews.com/x39ZK2 ۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۷ کد خبر 6705307 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۷ بارش شبانه اولین برف زمستانی در تبریز تبریز- اولین برف زمستانی از عصر یکشنبه در تبریز شروع به باریدن کرده و هم اکنون نیز ادامه دارد. دریافت 51 MB کد خبر 6705307 کپی شد مطالب مرتبط فردا مدارس کدام شهرستان های آذربایجان شرقی تعطیل است؟ مسافران اتوبوس گرفتار در کولاک محور شاهیندژ – تکاب امدادرسانی شدند بارش برف در تبریز بارش برف چهره زمستانی به تبریز بخشید برچسبها بارش برف برف و کولاک برف و یخبندان
