حجتالاسلام علیاصغر طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته برای برگزاری مناسک اعتکاف در اسدآباد اظهار کرد: بهمنظور افزایش سطح کیفی برنامهها، کمیتههای مختلفی تشکیل شده است که بر این اساس، در بخش دانشآموزی برنامههای متناسب با این گروه سنی اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به همزمانی مراسم اعتکاف با هفته بصیرت و در آستانه سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی افزود: تلاش شده است برنامههای امسال با رویکردی بصیرتی و قرآنی طراحی و اجرا شود.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان اسدآباد، اجرای طرح «زندگی با آیهها» را از جمله برنامههای ویژه اعتکاف امسال عنوان کرد و گفت: این طرح مقدمهای برای اجرای برنامه «زندگی با آیهها» در ماه مبارک رمضان است که بر اساس آن، سفیران و کنشگران قرآنی انتخاب و برای فعالیتهای آموزشی قرآن در بهار قرآن آماده میشوند.
طالبی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی اعتکاف امسال ارتقای کیفیت برنامههاست، خاطرنشان کرد: برنامههای محتوایی ویژه دانشآموزان دختر به اساتید حوزه علمیه خواهران که دارای تجربه فعالیتهای تربیتی هستند، سپرده شده است.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای تدارکدیدهشده برای دانشآموزان پسر گفت: گروههای تبیینی و تبلیغی متشکل از اساتید مجرب حوزه علمیه قم که سابقه فعالیتهای تربیتی دارند، در جمع نوجوانان پسر حضور خواهند داشت.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان اسدآباد اکران فیلم، برگزاری حلقههای معرفتی صالحین، تولید محتوا با استفاده از هوش مصنوعی و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و سرگرمی را از دیگر برنامههای اعتکاف امسال برشمرد و افزود: گروهها و مربیانی که در این مراسم حضور دارند، از افراد متخصص و آشنا با مسائل تربیتی و نیازهای فکری نوجوانان هستند.
طالبی با بیان اینکه در هر مسجد بین چهار تا هشت مربی قرآنی مستقر خواهند شد، تصریح کرد: از آموزشوپرورش درخواست اعزام مربیان و معلمان پرورشی شده تا ضمن انسگیری با دانشآموزان، این دوره سهروزه مقدمهای برای فعالیتهای تربیتی آنان در مدارس باشد و به برقراری نظم و انضباط دانشآموزان نیز کمک کند.
وی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی شرکتکنندگان گفت: عمده معتکفین از اقشار متوسط و کمبرخوردار جامعه هستند، از اینرو تلاش شده هزینه شرکت در مراسم تا حد امکان کاهش یابد.
