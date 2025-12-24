  1. استانها
  2. گیلان
۳ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۴

جهش بیش از پنج‌ برابری مشارکت نوجوانان گیلانی در اعتکاف

رشت- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به جهش بیش از پنج برابری حضور نوجوانان در آیین اعتکاف طی سال‌های اخیر گفت: امسال این مراسم معنوی در ۱۵۰ مسجد استان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آئین اعتکاف در سال‌های اخیر در استان گیلان همواره با روندی صعودی همراه بوده است، اظهار کرد: هر سال شاهد افزایش تعداد معتکفان، به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان هستیم.

وی اعتکاف را یکی از بسترهای مهم تربیتی و معنوی برای نسل جوان دانست و افزود: حضور پررنگ دانش‌آموزان در این مراسم نشان‌دهنده اثرگذاری برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و محتوایی انجام‌شده در استان است.

تقویت فرهنگ اعتکاف با مشارکت مدارس و نهادهای فرهنگی

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به نقش مدارس، خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی در ترویج فرهنگ اعتکاف تصریح کرد: همکاری آموزش و پرورش، ائمه جماعات، مبلغین و مجموعه‌های فرهنگی نقش مؤثری در آشنایی نوجوانان با این سنت حسنه داشته است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های اعتکاف متناسب با نیازهای فکری و روحی نوجوانان و جوانان طراحی شده تا در کنار بُعد عبادی، جنبه‌های معرفتی، اخلاقی و اجتماعی نیز تقویت شود.

ثبت‌نام تا ۱۱ دی‌ماه؛ اعتکاف در ۱۵۰ مسجد

حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای سال جاری گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال آئین اعتکاف در ۱۵۰ مسجد استان گیلان برگزار شود و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۱۱ دی‌ماه برای نام‌نویسی به مساجد محل سکونت خود مراجعه کنند.

وی افزود: اعتکاف پدر و پسری و مادر و دختری از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مساجد استان است.

اجرای پویش «حالت پرواز» برای آمادگی معنوی معتکفان

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اجرای پویش «حالت پرواز» گفت: این پویش به عنوان طرحی نوآورانه، فرهنگی و قرآنی با هدف آماده‌سازی روحی، فکری و معنوی شرکت‌کنندگان پیش از آغاز اعتکاف در حال اجراست.

وی ادامه داد: در این طرح، شرکت کنندگان دعوت می‌شوند پیش از ورود به آئین اعتکاف، ارتباط روزانه خود را با آیات منتخب قرآن کریم برقرار کرده و هر روز با تدبر در یک آیه، گامی در مسیر آمادگی معنوی بردارند.

به گفته نجفی، روایتگری زندگی شهدا و اجرای برنامه‌های قرآنی از دیگر بخش‌های مراسم اعتکاف امسال در استان گیلان است.

