یدالله مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مقاومت در دنیای امروز به‌مراتب کم‌هزینه‌تر از دفاع است، اظهار کرد: زیرا که در دفاع، هنگامی‌که مورد تهاجم قرار می‌گیرید باید در مرز و سرزمین خود با نیروهای انسانی و مادی هزینه‌های سنگین پرداخت کنید، اما مقاومت پروژه‌ای گسترده و فراتر از مرزهای جغرافیایی است که از مجموعه‌ای هماهنگ و سازمان‌یافته با هدف مقابله با سلطه و اشغال تشکیل شده است.

وی افزود: در شرایط کنونی، استکبار جهانی و صهیونیسم با صرف هزینه‌های کلان و بهره‌گیری از انواع حیله‌ها، جنایت‌ها و رفتارهای گرگ صفتانه دست به اقدامات تجاوزکارانه می‌زنند که این امر ناشی از شکل‌گیری پدیده مقاومت در منطقه است.

مقاومت، سد محکم در برابر اشغالگران

فعال سیاسی گچساران تصریح کرد: پدیده مقاومت از لبنان تا فلسطین، از سوریه تا یمن، از عراق تا ایران گسترش یافته و توانسته سد محکمی در برابر پیشروی اهداف جنایتکارانه صهیونیسم ایجاد کند تا رؤیای تاریخی نیل تا فرات برای همیشه دفن شود.

نقش برجسته شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در گسترش ابعاد مقاومت

وی با اشاره به نقش برجسته شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در گسترش ابعاد مقاومت، بیان کرد: به‌همت آن چهره ماندگار و آرشِ کمانگیرِ زمانه، مکتب مقاومت عمق و ابعاد تازه‌ای یافت، هرچند امروز در غیاب آن سردار پرافتخار، افراد زیادی از مکتبش درس ایستادگی و پایداری آموخته‌اند.

مرادی با بیان اینکه نظام استکباری و در رأس آن آمریکا برای حذف این چهره بزرگ شبانه و بزدلانه دست به ترور در فرودگاه بغداد زد، ادامه داد: مقاومت هرگز متکی به یک فرد نیست، گرچه در ماه‌های اخیر با از دست دادن چهره‌هایی چون سید نصرالله و یحیی سنوار آسیب‌هایی وارد شده، اما مکتب مقاومت هیچ‌گاه تعطیل نخواهد شد و در فلسطین و لبنان همچنان زنده است.

وی با اشاره به تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن گفت: اسرائیل با بهره‌گیری از تجهیزات ناتو و همراهی جنایتکاران بین‌المللی چون انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا، دست به بمباران‌ها و نسل‌کشی‌های بی‌رحمانه زد تا به اهداف خود برسد، اما در نهایت با همان حماسِ بدون رهبران خود ناچار به مذاکره شد و قراردادهایی را امضا کرد.

مقاومت، پدیده‌ای زنده و پویا

این فعال سیاسی مقاومت را پدیده‌ای زنده و پویا دانست و افزود: گرچه بدنه مقاومت گاه دچار آسیب می‌شود، اما همانند ققنوس از خاک جهاد و پایداری برمی‌خیزد و امروز سید عبدالملک بدرالدین این رسالت را به‌خوبی بر دوش دارد و باید پذیرفت منشأ همه این جنبش‌ها ایران اسلامی و رهبری هوشمند آن است که محکم و تردیدناپذیر در برابر سلطه ایستاده است.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی سال‌ها از سرزمین‌های اسلامی در برابر تعرض دفاع کرده است، بیان کرد: هرچند مزدورانی چون جولانی‌ها امروز ذلیلانه در خدمت نظام سلطه‌اند و برای نتانیاهوی جنایتکار چراغ سبز نشان می‌دهند، اما سوریه زنده است و از دل همین خاک، مقاومت دوباره شکوفا می‌شود.

مدافعان حرم ریشه‌ای عمیق در سرزمین‌های اسلامی ایجاد کرده‌اند

مرادی تاکید کرد: مدافعان حرم ریشه‌ای عمیق در سرزمین‌های اسلامی ایجاد کرده‌اند که در بهار آزادی، به شکوفایی کامل خواهد رسید و نظام سلطه را به نابودی خواهد کشاند.

وی با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای ضربه زدن به محور مقاومت، گفت: آنها در جنگ‌های محدود اخیر، با همه توان نظامی به میدان آمدند تا ایران اسلامی را وادار به تسلیم کنند؛ اما مردم با وجود مشکلات معیشتی و مدیریتی، همراه با رهبری، مقاومت بزرگ‌تری رقم زدند.

این فعال سیاسی تأکید کرد: تصور دشمنان این بود که حملات نظامی مردم را از نظام دور می‌کند، اما مشاهده کردیم که حتی منتقدان دینی و فکری انقلاب نیز در دفاع از وطن و جلوگیری از سلطه و تجزیه کشور ایستادند و این خود نشانه‌ای روشن از زنده بودن فرهنگ مقاومت است.