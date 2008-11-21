شیوه جنایات اسرائیل منحصر به فرد است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، شمس الدین رحمانی شب گذشته در نخستین کارگاه تخصصی صهیونیسم شناسی غرب کشور با اشاره به برخوردها بی رحمانه اسرائیلی ها با نیروهای انتفاضه فلسطین، محاصره بیش از 5/1 میلیون فلسطینی در نوار غزه را از جمله جنایات منحصر به فرد و وحشتناکی دانست که از سوی این رژیم رخ می دهد.

وی با تاکید بر اینکه بحث سلطه و تجاوز در همه جنگ ها بوده است، خاطر نشان کرد: نوع جنایات رخ داده از سوی رژیم اشغالگر قدس با دیگر جنایات جنگی متفاوت است.

دبیر کل جمعیت حامیان آزادی قدس شریف صهیونیسم را بدترین قوم یهود در طول تاریخ برشمرد و بیان داشت: جنایات یهودیان دارای ریشه ای قدیمی و تاریخی است به طوری که در دو هزار و 500 سال پیش ملکه ای به نام یهودا بیش از 75 هزار ایرانی را به قتل رساند.

رحمانی ضمن تشریح جنایات یهودیان از صدر اسلام تاکنون، ادامه داد: امروز مسئله مسلمانان با آمریکا به خاطر اسرائیل است به طوری که رایس در زمان ریاست جمهوری بوش امنیت دنیا را وابسته به امنیت کشور اسرائیل دانسته است.

وی با اشاره به افکار و عقاید رئیس جمهور جدید آمریکا و اعضای کابینه وی، بیان داشت: امروز بوش با آن فضاحت کنار می رود ولی اوباما نیز نیامده شعارهای او را ادامه می دهد به طوریکه برای ریاست کارکنان کاخ سفید یک صهیونیستی متعصب را انتخاب کرده است.

دبیر کل جمعیت حامیان آزادی قدس شریف یادآور شد: امروز صهیونیسم به مانند یک اختاپوس بر روی همه دنیا سایه افکنده است و به نحو عجیب و منحصر به فردی تنها به دنبال منافع خود است.

رحمانی با اشاره به انقلاب اسلامی ایران، عنوان کرد: امروز ایران بیش از 30 سال است که در مقابل فشارهای سیاسی و تحریم های اقتصادی آمریکا و اسرائیل مقاومت کرده است و امروز صهیونیسم ها با ابزارهایی از جنس تهاجم فرهنگی ایران را تحت فشار قرار داده اند.

وی با تاکید بر اینکه ما باید دشمن را بشناسیم و تنها با شناخت می توانیم در مقابل آنها مقاومت کنیم، افزود: صهیونیسم ها با پنهان کردن ابعاد وجودی خود به دنبال این هستند تا شناخته نشوند و در تاریکی به اسلام و مسلمانان ضربه بزنند.

این مسئول با بیان اینکه واقعیت صهیونیسم با چند عنصر پیوند خورده است، خاطر نشان کرد: نژاد پرستی مهم ترین ویژه گی صهیونیست ها محسوب می شود به طوری که به جز یهود هیچ نژاد و دینی را قبول ندارند و این موجب می شود که بیش از 700 پسر بچه فلسطینی را به طوری فجیع به قتل برسانند.

رحمانی مادیت، اتکا به سرمایه داری و کشورهای ابرقدرت را از دیگر عنصرهای وجودی صهیونیسم دانست و افزود: دیگر عنصری که در صهیونیسم به وضوح دیده می شود مخالفت با اسلام است به طوری که یهودیان بزرگترین دشمن خود را مومنین و مسلمانان می دانند.

وی فرقه های دست ساز مانند بهائیت را از جمله عناصر صهیونیسم برای مبارزه با اسلام ناب عنوان کرد و ادامه داد: صهیونیسم به دنبال مقابله با دین و هرگونه شرافت اخلاقی است به طوری که در تورات تحریف شده آنها خداوند حسود و انتقام جو جلوه داده شده است.

دبیر کل جمعیت حامیان آزادی قدس شریف مهم ترین دلیل خصومت صهیونیسم را نژاد پرستی برشمرد و دیگر ابعاد و ویژه گی های منفی این رژیم را ناشی از همین ویژه گی دانست.

خاورمیانه همواره مورد هدف سلطه جهانی بوده است

عضو شورای مرکزی جمعیت حامیان آزادی قدس شرف و کارشناس مسائل خاورمیانه نیز در ادامه این کارگاه آموزشی با تاکید بر اینکه خاورمیانه همواره مورد هدف سلطه جهانی بوده است، بیان داشت: علاقه کشورهای سلطه طلب جهانی به اشغال کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران به دلایل مختلفی بوده است.

مجید صفا تاج موقعیت سوق الجیشی، جغرافیایی و نظامی ایران را از جمله دلایل علاقه قدرت های جهانی به این کشور دانست و افزود: از دیگر عوامل علاقه آمریکا به ایران وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در خاورمیانه است که این امر با توجه به نقش مهم و ویژه نفت برای کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه قابل تامل است.

وی با تشریح اهداف جنگ های جهانی اول و دوم و حضور ابرقدرت ها در منطقه خاورمیانه، یادآور شد: از دیگر عوامل علاقمندی قدرت های سلطه گر جهانی به اشغال ایران ماهیت و ابعاد انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی که تحول گسترده ای در منطقه ایجاد کرد، می باشد به طوری که همواره از انقلاب ایران به عنوان معجزه قرن بیستم یاد می شود.

عضو شورای مرکزی جمعیت حامیان آزادی قدس شرف و کارشناس مسائل خاورمیانه همچنین بر ضرورت ادامه این انقلاب در حال حاضر تاکید کرد و بیان داشت: عقلانیت سیاسی ما حکم می کند که راهی را که شروع کرده ایم با مقاومت و پایداری ادامه دهیم.

از 14 میلیون یهودی تنها پنج میلیون نفر در فلسطین ساکن هستند

رئیس کمیته ملی حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین در ادامه این کارگاه آموزشی عنوان کرد: یکی از چیزهایی که یهود به دنبال آن است پول و امنیت است به طوری که این تفکر که سرزمینی برای یهودیان مقدس تنها حربه ای برای رسیدن به قدرت و امنیت است.

علیرضا سلطانشاهی با اشاره به اینکه در حال حاضر از 14 میلیون یهودی که در دنیا وجود دارد تنها پنج میلیون نفر در فلسطین زندگی می کنند، افزود: مابقی این یهودیان به دلیل اینکه اعتقاد دارند که در فلسطین پول و امنیت وجود ندارد در سایر کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی زندگی می کنند.

وی ادامه داد: این امر موجب شده است که امروزه یهودیان به دنبال جذب مهاجران و تولید نسل باشند.

رئیس کمیته ملی حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین همچنین به شناسنامه جنبش ضد صهیونیسم اشاره کرد، و یادآور شد: این جنبش ده سال پیش افتتاح شد و در حال حاضر بیش از سه هزار عضو دارد.

سلطانشاهی شناخت مسائل فلسطین را از جمله دلایل شکل گیری این جنبش دانست، و خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از 25 شماره نشریه این جنبش تحت عنوان نسیم قدس به صورت داخلی در میان اعضا این جنبش توزیع شده است.

در ادامه این کارگاه تخصصی دو دوره آموزشی با موضوع آسیب شناسی رژیم صهیونیسم و پدیده یهود توسط کارشناسان مسائل خاورمیانه برگزار شد.

نخستین کارگاه تخصصی صهیونیسم شناسی غرب کشور شب گذشته در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد برگزار شد.