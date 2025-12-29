چالش افزایش جمعیت در کشور؛ فقط ۳۵ درصد قانون جوانی جمعیت اجرا شد

صابر جباری فاروجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در کشور نرخ کلی باروری حدود ۱.۶ درصد است که بر اساس برنامه هفتم پیشرفت که از سال ۱۴۰۲ اجرای آن شروع شده، در مدت پنج سال یعنی در سال ۱۴۰۷ باید شاهد نرخ باروری کلی ۲.۵ در کشور باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در خراسان جنوبی نرخ کلی باروری ۲.۴۶ درصد است که نسبت به کشور وضعیت بهتری دارد اما در فردوس نرخ کلی باروری ۱.۸۹ درصد است که از نرخ جانشین در این زمینه پایین‌تر است.

بشرویه در کمترین میزان باروری

وی تاکید کرد: نرخ باروری کلی در بشرویه ۱.۶۴ درصد بوده که در خراسان جنوبی کمترین میزان را دارد و در کشور از این لحاظ در رتبه ۱۴۱ است و مردم و مسئولان این شهرستان تلاش بیشتری باید در این زمینه انجام دهند.

سرپرست مرکز ازدواج و خانواده نهاد رهبری در دانشگاه‌های کشور گفت: تعداد موالید بشرویه در سال گذشته ۳۲۸ مورد بوده که در سال ۱۴۰۷ باید به عدد ۵۳۸ برسد که دست یافتنی است و تنها همت و تلاش مسئولان و مردم را می‌طلبد.

جباری فاروجی درباره تأثیر تصویب قانون جوانی جمعیت بر افزایش میزان فرزندآوری در کشور اظهار کرد: گفتمان سازی ها در خصوص جوانی جمعیت در کشور، مشخص شدن قوانین اجرایی در این زمینه، تشویق به ازدواج و فرزندآوری از جمله مواردی است که در دستور کار مسئولان ارشد کشور قرار گرفته تا از این طریق با شناسایی موانع فرزندآوری، اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شود.

نیاز به میل فرزند خواهی

جباری فاروجی تاکید کرد: در کنار قانون جوانی جمعیت، نیازمند به میل فرزند خواهی هستیم تا انگاره‌های ذهنی مردم در زمینه ازدواج و فرزند آوری اصلاح شود و در سال ۱۴۰۷، به نرخ باروری ۲.۵ در کشور برسیم.

وی بیان کرد: اغلب مدیران کشور از خانواده‌های خوش جمعیت و شهرها و مناطق روستایی هستند و در خانواده‌هایی که فرزند کمی دارند، رشد فردی فرزندان نسبت به افراد دیگر کمتر است.

جباری فاروجی یادآور شد: افرادی که در خانواده‌های بیش از سه فرزند رشد می‌کنند، اگرچه شاید مشکلات و سختی‌های در زندگی داشته باشند، اما کیفیت زندگی بهتری دارند.

وی در ادامه افزود: فرزندانی که در خانواده‌های تک فرزندی رشد می‌کنند، فرصتی برای حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی ندارند.

سرپرست مرکز ازدواج و خانواده نهاد رهبری در دانشگاه‌های کشور درباره ارزیابی خود از میزان اجرای قانون جوانی جمعیت در کشور با بیان اینکه برخی از دستگاه خوب و بعضی دیگر عملکرد ضعیفی در این زمینه داشته‌اند، گفت: در برخی از استان‌ها در واگذاری زمین خوب عمل شده است و بعضی از استان‌ها هم عملکرد مناسبی نداشته‌اند و بعضی از بانک‌ها هم در پرداخت تسهیلات ازدواج خوب عمل نکرده‌اند.

اجرای ۳۵ درصدی قانون جوانی جمعیت

وی تاکید کرد: در مجموع در دو سال گذشته ۳۵ درصد قانون جوانی جمعیت در کشور اجرا شده و در دولت و مجلس پیگیری‌های برای رفع موانع اجرای بقیه این قانون در حال انجام است.

سرپرست مرکز ازدواج و خانواده نهاد رهبری در دانشگاه‌های کشور گفت: دوره‌های آموزشی «هادیان زندگی» با هدف افزایش مهارت همکاران ما در وزارت بهداشت و کارشناسان ستادی علاقمند به این حوزه در کشور آغاز شده تا افراد شرکت کننده در این دوره‌ها در آینده به عنوان مربی مسائل مربوط به موضوع‌های ازدواج و فرزند آوری، پیشگیری از بارداری، سقط جنین و تشخیص به موقع ناباروری را به دیگر همکاران ما در گام اول و در مرحله بعد به دیگر افراد جامعه منتقل کنند.