به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه جوانی جمعیت، اجرای طرح «هادیان زندگی» به عنوان یکی از اقدامات کلیدی معاونت بهداشت وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در این زمینه، از مدتی پیش در کشور آغاز شده است.

در قالب این طرح نقش ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی در ترویج ازدواج بهنگام، فرزندآوری، تعدد فرزندان، تقویت نقش مادری و همسری و اطلاع‌رسانی درباره عوارض سقط جنین از اهمیت خاصی برخوردار است.

این دوره آموزشی با توجه به موضوع «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و با حضور اساتید این حوزه در نقاط مختلف کشور در حال برگزار بوده که هدف نهایی از اجرای این طرح، آگاهی‌بخشی عمومی، ارتقای سواد سلامت جوانی جمعیت و تغییر رفتار فرزندآوری در راستای افزایش نرخ باروری در کشور اعلام شده است.

سرپرست مرکز ازدواج و خانواده نهاد رهبری در دانشگاه‌ها بیان کرد: این دوره آموزشی با هدف افزایش مهارت همکاران ما در وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود، گفت: افراد شرکت کننده در این دوره باید بتوانند به خوبی در این خصوص ایفای نقش کنند و دانش خود را به زیر مجموعه منتقل کنند.

صابر جابری فاروجی خاطرنشان کرد: این دوره با محوریت تربیت مربی در راستای فرهنگ سازی برای انجام ازدواج آسان و به هنگام فرزند آوری به موقع و حفظ حیات ویژه کارکنان بهداشتی و درمانی برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه هر کس باید به اندازه توان خود در این خصوص اقدام کند، افزود: در کشور میانگین نرخ کلی باروری ۱.۶ بوده و این در حالی است که ۱۳ استان برخوردار کشور دارای پایین‌ترین میانگین باروری هستند.

جباری فاروجی در ادامه گفت: هرچند میانگین نرخ باروری در خراسان جنوبی نسبت به میانگین کشوری بهتر است، اما بشرویه با میانگین ۱.۶ نرخ باروری، کمترین میزان باروری در خراسان جنوبی را دارد که این موضوع سبب شده این شهرستان از این نظر در رتبه ۱۴۱ کشور قرار گیرد.