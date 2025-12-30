نرخ باروری درمنطقه کاشان به زیر ۱.۵فرزند برای هر مادر در سن باروری است

ابراهیم کوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه موضوع جوانی جمعیت امروز تنها یک سیاست ملی نیست؛ بلکه نگرانی‌ای واقعی برای آینده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود، اظهار کرد: روندی که طی سه دهه اخیر، خانواده ایرانی را از بیش از پنج عضو به حدود سه عضو رسانده است، نشانه‌ای از تغییرات عمیق در سبک زندگی و الگوهای حمایتی جامعه است.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌عنوان متولیان اجرا و هماهنگی برنامه‌های حوزه سلامت، نقشی فراتر از ارائه خدمات درمانی دارند، ابراز کرد: آن‌ها بخشی از ساختار اجتماعی جوامع هستند و در کنار وظایف آموزشی و پژوهشی، نسبت به تغییرات جمعیتی در ساختار و ترکیب جمعیت حساسیت ویژه‌ای دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه این واحد آموزشی از این قاعده مستثنی نیست و خود را یکی از بازیگران اصلی در مسیر تحقق اهداف قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» می‌داند، تصریح کرد: در دو سال اخیر، نرخ باروری در منطقه کاشان به زیر ۱.۵ فرزند برای هر مادر در سن باروری رسیده است؛ نرخی که به‌مراتب کمتر از حد لازم برای تثبیت جمعیت است. این فاصله، هرچند در ظاهر تنها یک عدد به نظر می‌رسد، اما پیامدهای قابل‌توجهی به دنبال دارد که از آن جمله می‌توان به کاهش تدریجی نیروی انسانی جوان در صنایع و مراکز تولیدی، کمبود نیروهای متخصص در کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی، کم‌رنگ شدن شبکه‌های خانوادگی و حمایت‌های عاطفی، کاهش نشاط اجتماعی و احساس تعلق در نسل آینده و سایر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی با توجه به اینکه کاشان شهری صنعتی و دانشگاهی است و آینده آن بدون حضور نیروی جوان و خانواده‌های پویا، با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد، می‌توان اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی کاشان با همکاری سایر نهادها، مجموعه‌ای از اقدامات را در سال‌های اخیر دنبال کرده است که اهم آن‌ها در قسمت ارائه و توسعه خدمات درمان ناباروری می‌توان به تجهیز مراکز درمان ناباروری در منطقه کاشان اشاره کرد که در آن زوج‌ها می‌توانند با هزینه کمتر و پوشش بیمه‌ای مناسب از این خدمات بهره‌مند شوند.

کوچکی گفت: در حال حاضر، دانشگاه علوم پزشکی کاشان دارای یک مرکز سطح دو و یک مرکز سطح سه برای ارائه خدمات تخصصی ناباروری به زوج‌های واجد شرایط با پوشش بیمه‌ای ۹۰ درصدی است.

وی همچنین از ارائه خدمات مشاوره و گفت‌وگو با خانواده‌ها در مراکز خدمات جامع سلامت خبر داد و افزود: در این مراکز کارشناسان و مراقبان بهداشت با خانواده‌ها درباره سلامت باروری و فرزندآوری گفت‌وگو می‌کنند. در حال حاضر، در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل دو مرکز «نَفَس» مشغول ارائه مشاوره‌ها و اقدامات حمایتی به مادران باردار مراجعه‌کننده هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار کرد: حمایت از جوانی جمعیت موضوعی فرا دستگاهی است و بدون همراهی ادارات، سازمان‌ها، بخش خصوصی و مردم، دستیابی به نرخ هدف امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی تاکید کرد: فراتر از آمار؛ مسئله آینده روابط اجتماعی کوچک شدن خانواده‌ها تنها یک تحول جمعیتی نیست، بلکه تغییری عمیق در ساختار روابط انسانی به شمار می‌رود. زمانی که خانواده‌ها تنها یک یا دو فرزند دارند، نسل‌های بعد با تعداد بسیار کمتری از بستگان، شبکه‌های حمایتی و تجربه‌های خانوادگی رشد می‌کنند. این مسئله به‌تدریج بر احساس تنهایی، میزان حمایت‌های عاطفی و حتی سرمایه اجتماعی جامعه تأثیر می‌گذارد. آینده‌ای با خانواده‌های کوچک‌تر، آینده‌ای با پیوندهای کم‌رنگ‌تر و روابط محدودتر خواهد بود.

کوچکی در پایان تاکید کرد: در باور من، خانواده کامل زمانی معنا پیدا می‌کند که فرزندان تنها نباشند و خواهر و برادر داشته باشند. داشتن خواهر و برادر صرفاً یک موضوع احساسی نیست، بلکه پشتوانه‌ای برای تمام سال‌های زندگی انسان است. با کوچک شدن خانواده‌ها، نسل‌های آینده دیگر عمو، عمه، دایی و خاله و حتی نسل‌های بعد از آن را نخواهند داشت و شادابی و رفت‌وآمدهای خانوادگی که نسل‌های پیشین تجربه می‌کردند، به‌تدریج کمرنگ خواهد شد. فرزند بیشتر یعنی پیوند بیشتر، همدلی بیشتر و پشتوانه‌ای که تا پایان عمر همراه انسان می‌ماند. اگر امروز برای جوانی جمعیت تصمیم نگیریم، فردا ممکن است چیزهایی را از دست بدهیم که بازسازی آن‌ها دیگر ممکن نباشد.