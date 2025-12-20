فروش تیک تاک در سال ۲۰۲۶ نهایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، بر اساس گزارشی که چو ارسال کرده شرکت جدید TikTok USDS Joint Venture LLC نام دارد. به گفته مدیر ارشد اجرایی تیک تاک این شرکت تحت قرارداد همکاری مشترک با سه سرمایه گذار یعنی اورکل، سیلور لیک و شرکت MGX مستقر در ابوظبی توافقنامه‌هایی امضا کرده است. به گفته او تاریخ نهایی شدن قرارداد ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی است.

براساس قانون امنیت ملی آمریکا که دادگاه عالی آمریکا در ژانویه سال جاری میلادی آن را تأیید کرد، شرکت چینی بایت دنس ملزم شد فعالیت‌های تیک تاک در آمریکا را واگذار کند یا در این کشور با ممنوعیت روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه سپتامبر دستور اجرایی صادر و قرارداد پیشنهادی را تأیید کرد که تیک تاک به شرط رعایت الزامات قانونی که توسط جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا امضا شده، می‌تواند در این کشور فعال بماند.

چو در یادداشت خود اظهار کرد بخش اعظم شرکت جدید تیک تاک به سرمایه گذاران آمریکایی تعلق دارد و یک هیأت مدیره هفت نفره که بیشتر آنها آمریکایی هستند، بر آن نظارت می‌کنند. همچنین تیک تاک در حالت جدید باید قوانینی را برای حفاظت از داده‌های شهروندان آمریکا و امنیت ملی آمریکا رعایت کند.

طبق یادداشت منتشرشده، شرکت مشترک آمریکایی ۵۰ درصد در اختیار کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران جدید شامل اوراکل، سیلور لیک و MGX، هر یک با سهم ۱۵ درصد خواهد بود. کمی بیش از ۳۰ درصد در اختیار شرکت‌های وابسته به برخی سرمایه‌گذاران فعلی بایت دنس قرار می‌گیرد و نزدیک به ۲۰ درصد نیز توسط خود این شرکت حفظ خواهد شد.