لهستان از محتوای تیک تاک شاکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دلیل آغاز این تحقیق آن است که این شبکه اجتماعی میزبان محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی بوده؛ از جمله ویدئوهایی که خواستار خروج لهستان از اتحادیه اروپا هستند. دولت لهستان اعلام کرده این محتواها به طور قطع «اخبار جعلی روسی» هستند.
یکی از این نمونهها پروفایلی در تیکتاک بود که ویدئوهای زنی جوان با لباسهایی به رنگ پرچم ملی لهستان را منتشر میکرد؛ او در این ویدئوها خواستار جدایی کشور از اتحادیه اروپا میشد و طی هفتههای اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته بود. این حساب کاربری اکنون از پلتفرم حذف شده است.
معاون وزیر دیجیتالسازی لهستان در نامهای به کمیسیون اروپا تأکید کرده است: این محتوا تهدیدی برای نظم عمومی، امنیت اطلاعات و یکپارچگی فرآیندهای دموکراتیک در لهستان و سراسر اتحادیه اروپاست. به گفته او، ماهیت این روایتها، شیوه انتشارشان و استفاده از محتوای صوتی و تصویری مصنوعی نشان میدهد تیکتاک در انجام تعهدات خود بهعنوان یک «پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ» کوتاهی کرده است. سخنگوی دولت لهستان نیز این محتواها را «بیتردید اخبار جعلی روسی» خوانده است.
از سوی دیگر، سخنگوی تیکتاک اعلام کرد این شرکت با مقامات لهستانی در ارتباط بوده و محتواهای مغایر با قوانین پلتفرم را حذف کرده است. سخنگوی کمیسیون اروپا نیز دریافت این نامه را تأیید کرد و افزود: طبق قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، پلتفرمهای آنلاین بسیار بزرگ موظفاند تمام ریسکهای ناشی از خدماتشان، از جمله خطرات مرتبط با هوش مصنوعی را ارزیابی و مدیریت کنند
