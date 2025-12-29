  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳

۱۳۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ‌مصرف‌گذشته در کاشان معدوم شد

کاشان - کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کاشان گفت: ۱۳۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ‌مصرف‌گذشته در کاشان معدوم شد.

علیرضا امانتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معدوم سازی ۱۳۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ‌مصرف‌گذشته در کاشان اظهار کرد: این اقدام در راستای صیانت از سلامت شهروندان، پیشگیری از بروز بیماری‌های ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم و در پی بازرسی‌های مستمر کارشناسان بهداشت محیط از واحدهای صنفی عرضه مواد غذایی انجام شد.

وی ابراز کرد: اقلام معدوم‌شده شامل انواع لبنیات فاسد، آبمیوه‌های تاریخ‌گذشته، نوشیدنی‌های غیرقابل مصرف، انواع سس‌ها و فرآورده‌های خوراکی بسته‌بندی‌شده فاقد شرایط بهداشتی بوده است که در جریان نظارت‌ها شناسایی و پس از جمع‌آوری، طی مراحل قانونی از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم شد.

کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کاشان با تأکید بر تشدید نظارت‌های بهداشتی خاطرنشان کرد: حفظ و ارتقای سلامت شهروندان مهم‌ترین اولویت مرکز بهداشت شهرستان است و با هرگونه تخلف بهداشتی، مطابق قوانین و مقررات برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

وی در پایان از شهروندان خواست هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضای محصولات توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۹۰ به واحدهای بهداشت محیط اطلاع دهند.

