۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

توقیف ۳۴ کیلوگرم گوشت فاسد در کافه‌رستوران فین کاشان

اصفهان - سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان، از کشف و توقیف ۳۴ کیلوگرم گوشت مشکوک به فساد در یک کافه‌رستوران واقع در منطقه فین این شهرستان خبر داد.

مرتضی پنجه‌شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اقدام در جریان بازرسی مشترک کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت و اداره دامپزشکی کاشان صورت گرفت.

وی افزود: در این بازرسی، ۳۴ کیلوگرم گوشت قرمز با ظاهر نخودی‌شده و مشکوک به فساد شناسایی و بلافاصله توقیف شد. نمونه‌های این گوشت برای انجام آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی به آزمایشگاه‌های معتمد ارسال شده است.

سرپرست مرکز بهداشت کاشان تصریح کرد: علاوه بر این، ۱۰ کیلوگرم گوشت منجمد مجاز اما به دلیل نگهداری در شرایط نامناسب (عدم رعایت زنجیره سرد و نقض ضوابط بهداشتی) ضبط و معدوم شد.

پنجه‌شاهی، با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای بهداشتی در مراکز عرضه مواد غذایی، خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از مخاطرات ناشی از مصرف فرآورده‌های دامی فاسد انجام شده و با واحدهای متخلف مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

