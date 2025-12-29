مجوز فعالیت ۲ نانوایی آزاد پز سنگک در دامغان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اضطراری آرد و نان در محل فرمانداری دامغان از افزایش تعرفه قیمت نان خبر داد و اظهار داشت: هماهنگی لازم با نانوایی‌ها برای اعمال تعرفه‌های نان انجام گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه به عملکرد نانوایی‌های دامغان نظارت می‌شود، افزود: رویکرد این اقدام اطمینان از رعایت دقیق نرخ نامه‌های مصوب است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی دامغان با اشاره به اینکه این نظارت‌ها حتی در ایام تعطیل و پایان هفته نیز انجام می‌شود، ابراز داشت: کنترل قیمت‌ها از جمله اهداف این طرح است.

شوکت آبادی از تصویب مجوز دو نانوایی سنگکی آزاد پز در دامغان خبر داد و تصریح کرد: رویکرد آن ساماندهی نانوایی‌ها در سطح این شهر است.

وی افزود: در قالب چهار چوب سیاست گذاری‌های نظارتی دولت توجه به بهبود کیفیت خدمات نانوایی‌ها و رعایت ضوابط بهداشتی نیز مدنظر قرار دارد.