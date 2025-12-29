محمدرسول حیدریفر در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: تعاونی رخشان کلهر بهعنوان مجری طرح پرورش ماهی در قفس سد زاگرس موفق شد ۱۱۰ هزار قطعه بچهماهی را در این سد رهاسازی کند.
وی افزود: این رهاسازی که در آذرماه سال جاری و توسط شش بهرهبردار انجام شد، گامی ارزشمند در جهت افزایش تولید آبزیان و ایجاد فرصتهای شغلی در منطقه به شمار میرود.
حیدریفر تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، طی چند روز آینده نیز دو بهرهبردار دیگر حدود ۶۰ هزار قطعه بچهماهی دیگر را در سد زاگرس رها خواهند کرد تا ظرفیت تولید و توسعه طرح پرورش ماهی در منطقه بیش از پیش تقویت شود.
رئیس اداره شیلات گیلانغرب در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر رونق اقتصادی و اشتغالزایی، نقش مهمی در تأمین پروتئین سالم و توسعه پایدار شیلات در استان کرمانشاه ایفا خواهد کرد.
