توزیع بچه ماهی ترویجی برای استخرهای دو منظوره کشاورزی آذربایجان غربی

منصور لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این طرح با هدف استفاده بهینه از امکانات بالقوه موجود، کمک به افزایش درآمد خانوارهای روستایی و افزایش تولید آبزیان و ارتقای بهرهوری از منابع آبی استان، قرار دادن بهترین نوع پروتئین در دسترس کشاورزان روستایی و افزایش مصرف سرانه ماهی اجرا میشود.
وی ادامه داد: متقاضیان میتوانند با مراجعه به مدیریتها و مراکز جهاد کشاورزی سراسر استان درخواست خود را ارائه و با هماهنگی نسبت به دریافت بچه ماهی مناسب برای پرورش در استخرهای خود اقدام کنند.
لطفی با اشاره به اینکه رعایت اصول فنی پرورش و مدیریت صحیح استخرها، نقش مهمی در موفقیت این طرح و افزایش تولید دارد، گفت: این اقدام بخشی از برنامههای بلندمدت استان برای توسعه و حفظ پایداری فعالیتهای شیلاتی و تقویت اقتصاد محلی در بخش کشاورزی و آبزیپروری است.
وی همچنین از رهاسازی ۱۰ میلیون بچهماهی در منابع محلی استان بهمنظور بازسازی ذخایر طبیعی و حمایت از معیشت جوامع محلی خبر داد و افزود: این اقدام با رهاسازی چهار گونه کپور معمولی، آمور، فیتوفاگ و بیگهد در اوزان بالای ۱۰ گرم از سوی مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید کاظمی شهرستان پلدشت در منابع آبی این منطقه آغاز شد.
مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی بیان کرد: این طرح در راستای برنامههای احیای ذخایر آبزیان و افزایش بهرهبرداری پایدار از منابع آبی داخلی در استان آذربایجانغربی در حال اجراست.
لطفی با اشاره به رهاسازی ۱۰ میلیون قطعه بچه ماهی تا پایان فصل پاییز در منابع آبی آذربایجان غربی اضافه کرد: در مراحل بعدی، رهاسازی در سدهای حسنلوی نقده، شهید کاظمی بوکان، شاهیندژ و سایر منابع آبی مستعد استان انجام میگیرد.
مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی افزود: هدف از اجرای این برنامه، تقویت ذخایر طبیعی، افزایش صید معیشتی و بهرهوری پایدار از منابع آبی استان است.
وی گفت: در این مرحله، بچهماهیان با میانگین وزنی بالای ۱۰ گرم رهاسازی شدند تا ضریب بقا آنها در محیط طبیعی افزایش یابد و اثرگذاری طرح در بازسازی جمعیت گونههای اقتصادی محسوستر باشد.
برنامه رهاسازی بچهماهیان در منابع آبی استان، بخشی از سیاستهای کلان سازمان شیلات ایران در زمینه حفاظت و بازسازی ذخایر ژنتیکی آبزیان است که با هماهنگی اداره کل بازسازی ذخایر آبزیان شیلات کشور و با هدف حفظ تنوع زیستی و پایداری بهره برداری از منابع اجرا میشود.
مدیریت شیلات و امور آبزیان استان با همکاری مراکز تخصصی و جوامع محلی، تلاش دارد ضمن حفاظت از گونههای بومی، زمینه توسعه پایدار شیلات و آبزی پروری و بهبود وضعیت اقتصادی صیادان و بهرهبرداران به این طریق فراهم سازد.
