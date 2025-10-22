به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌بخش صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای حمایت از ذخایر آبزی و توسعه پرورش ماهیان گرمابی در منابع آبی استان، ۱۲۰ هزار قطعه بچه‌ماهی از گونه‌های فیتوفاک، آمور، بیگ‌هد و کپور معمولی در دریاچه گیلارلو رهاسازی شد.

وی افزود: بچه‌ماهیان رهاسازی‌شده با میانگین وزنی ۲ گرم و در شرایط بهداشتی مطلوب تولید و منتقل شده‌اند. هدف از این طرح، تقویت ذخایر آبزی، افزایش تولید گوشت ماهی در منابع آبی داخلی و کمک به معیشت جوامع محلی است.

مدیرکل شیلات اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های متنوع دریاچه گیلارلو بیان کرد: این دریاچه علاوه بر پرورش ماهیان گرمابی، به‌عنوان یکی از مراکز موفق پرورش ماهیان خاویاری در قفس نیز شناخته می‌شود و پتانسیل بالایی برای توسعه شیلاتی استان دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های رهاسازی بچه‌ماهی، ضمن حفظ پایداری اکوسیستم آبی، نقش مؤثری در افزایش تولیدات شیلاتی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه ایفا می‌کند.