به گزارش خبرگزاری مهر، سولماز دهقانی، عصر دوشنبه از برگزاری مرحله استانی دومین المپیاد ملی آموزش هنر در استان فارس خبر داد و گفت: این استان بهعنوان یکی از قطبهای مهم فرهنگی و هنری کشور، میزبان رقابتهای استانی این المپیاد خواهد بود و تیمهای برگزیده، بهعنوان نمایندگان فارس، به مرحله ملی در تهران اعزام میشوند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای هنرجویان و مراکز آموزشی استان اظهار کرد: این المپیاد فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای نوظهور هنری، تقویت آموزشهای مهارتی و ایجاد انگیزه در میان نوجوانان و جوانان فعال در حوزه هنر است و تلاش شده است رقابتها بهگونهای طراحی شود که علاوه بر بُعد تخصصی، روحیه کار گروهی و تعامل اجتماعی هنرجویان نیز تقویت شود.
دهقانی با بیان اینکه مرحله استانی المپیاد با مشارکت گسترده مراکز آموزشی برگزار خواهد شد، افزود: هنرستانهای هنرهای زیبا، هنرستانهای هنری وابسته به وزارت آموزشوپرورش، آموزشگاههای آزاد فرهنگی هنری، آموزشگاههای سینمایی و مراکز مهارتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان فارس میتوانند در قالب تیمهای تخصصی در این رویداد حضور داشته باشند.
معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به رویکرد محتوایی این المپیاد تصریح کرد: موضوع محوری رقابتها «هنر برای ایران» تعیین شده و آثار ارائهشده باید با نگاهی خلاقانه، هویت ملی، فرهنگی و اجتماعی ایران را بازتاب دهند.
دهقانی همچنین گفت: رقابتها در رشتههای مختلف هنری از جمله هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهای نمایشی و سینمایی برگزار میشود و شرایط عمومی و اختصاصی هر رشته بهصورت کامل در فراخوان رسمی اعلام شده است.
وی در پایان از هنرجویان و مدیران مراکز آموزشی استان فارس دعوت کرد با مشارکت فعال در این رویداد ملی، زمینه معرفی توانمندیهای هنری استان را فراهم کنند و افزود: علاقهمندان برای اطلاع از جزئیات فراخوان و نحوه ثبتنام میتوانند به پایگاه اینترنتی این رویداد مراجعه کنند.
