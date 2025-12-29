  1. استانها
شیراز- معاون امور هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، از برگزاری مرحله استانی دومین المپیاد ملی آموزش هنر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سولماز دهقانی، عصر دوشنبه از برگزاری مرحله استانی دومین المپیاد ملی آموزش هنر در استان فارس خبر داد و گفت: این استان به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم فرهنگی و هنری کشور، میزبان رقابت‌های استانی این المپیاد خواهد بود و تیم‌های برگزیده، به‌عنوان نمایندگان فارس، به مرحله ملی در تهران اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای هنرجویان و مراکز آموزشی استان اظهار کرد: این المپیاد فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای نوظهور هنری، تقویت آموزش‌های مهارتی و ایجاد انگیزه در میان نوجوانان و جوانان فعال در حوزه هنر است و تلاش شده است رقابت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر بُعد تخصصی، روحیه کار گروهی و تعامل اجتماعی هنرجویان نیز تقویت شود.

دهقانی با بیان اینکه مرحله استانی المپیاد با مشارکت گسترده مراکز آموزشی برگزار خواهد شد، افزود: هنرستان‌های هنرهای زیبا، هنرستان‌های هنری وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش، آموزشگاه‌های آزاد فرهنگی هنری، آموزشگاه‌های سینمایی و مراکز مهارتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان فارس می‌توانند در قالب تیم‌های تخصصی در این رویداد حضور داشته باشند.

معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به رویکرد محتوایی این المپیاد تصریح کرد: موضوع محوری رقابت‌ها «هنر برای ایران» تعیین شده و آثار ارائه‌شده باید با نگاهی خلاقانه، هویت ملی، فرهنگی و اجتماعی ایران را بازتاب دهند.

دهقانی همچنین گفت: رقابت‌ها در رشته‌های مختلف هنری از جمله هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهای نمایشی و سینمایی برگزار می‌شود و شرایط عمومی و اختصاصی هر رشته به‌صورت کامل در فراخوان رسمی اعلام شده است.

وی در پایان از هنرجویان و مدیران مراکز آموزشی استان فارس دعوت کرد با مشارکت فعال در این رویداد ملی، زمینه معرفی توانمندی‌های هنری استان را فراهم کنند و افزود: علاقه‌مندان برای اطلاع از جزئیات فراخوان و نحوه ثبت‌نام می‌توانند به پایگاه اینترنتی این رویداد مراجعه کنند.

