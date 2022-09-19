نمایش «آن شب مهتاب» نماینده فارس در جشنواره تئاتر عروسکی مبارک

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «آن شب مهتاب» برگرفته از حکایتی واقعی است که حدود صد سال پیش در روستایی در شمال اتفاق افتاده و برای استان فارس در احوالات دختری از قوم لر بومی سازی شده و روایت می‌شود. نویسندگی، کارگردانی طراحی و ساخت عروسک در این اثر بر عهده ملیحه زحمتکش و زهرا قربانی بوده است.

ملیحه زحمتکش تاکنون کارگردانی، عروسک‌سازی و یا عروسک‌گردانی نمایش‌هایی همچون ‏ «آرزوی پرواز»، «حسنی و دیو نادانی»، ‏ «موش فضول»، ‏ «بچه‌ها سلام» و بسیاری آثار دیگر را در کارنامه داشته است؛ همچنین زهرا قربانی نمایش‌های «حسنی و دیو نادونی»، ‏ «ماه پیشونی»، ‏ «موش فضول» و بسیار آثار دیگر را کارگردانی و عروسک سازی کرده است.

تهیه‌کنندگی این نمایش بر عهده زهره نصیری پور است و دیگر دست‌اندرکاران این نمایش عبارت اند از: طراحی نور محمد هاشم زاده، طراحی پوستر و بروشور: عباس شاه محمدی، عروسک گردان‌ها نسیم شیرزادی، زهرا میرزایی، فاطمه شکوهی، پریسا احمدی، سولماز منتصری، ملیحه علیایی، انسیه علوی، بهار طباطبایی، زهره نصیری پور، ملیحه زحمتکش و زهرا قربانی، اجرای نور و صدا: هاشم الله یار زاده فرد، طراح صحنه: امیر بهبودنیا، ساخت دکور: شهرزاد بداغی، زهرا میرزایی و پریسا احمدی، آهنگساز: پژمان عبدی، ضبط موسیقی و میکس و مسترینگ: محمدجواد کرامتی، آواز و آوا: دکتر زینب قاسمی نژاد و فرزانه رادفر، نوازندگان: ملیکا فتوحی، سولماز دهقانی، پژمان عبدی و عرشیا رمضانی هرندی و تصویر برداری: میثم قاجاری.

گفتنی است در این دوره از جشنواره ۵١٣ اثر برای رقابت در بخش‌های مختلف ثبت‌نام کردند که ۱۶۷ نمایش مربوط به بخش آثار نمایشی مخاطب بزرگسال، ۲۱۹ اثر برای رقابت در آثار نمایشی با مخاطب کودک، نوجوان و خانواده و ۱۲۷ اثر هم برای رقابت در بخش فضای باز اعلام آمادگی کردند و از این میان، ۱۵ اثر به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک از ۲۲ تا ۳۰ مهر ماه سال جاری به دبیری هادی حجازی‌فر در سه بخش نمایش‌های صحنه‌ای ویژه مخاطب بزرگسال، نمایش‌های صحنه‌ای ویژه مخاطب کودک، نوجوان و خانواده و نمایش‌های فضای باز برگزار خواهد شد.