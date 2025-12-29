تولید ۱۳ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه هشتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، هادی چابوک مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر اهمیت تولید میعانات گازی اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۴ میلیون بشکه میعانات گازی در پالایشگاه هشتم پارس جنوبی تولید شده است؛ محصولی راهبردی که افزون بر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه، نقش مؤثری در توسعه صادرات و تأمین خوراک پایدار صنایع پاییندستی و پتروشیمیها دارد.
وی با اشاره به تنوع محصولات جانبی تصریح کرد: این پالایشگاه بهصورت روزانه موفق به تولید ۲۵۰ تن گوگرد جامد، ۱۸۵۰ تن پروپان مایع، ۱۱۵۰ تن بوتان مایع و ۲۱۰۰ تن گاز اتان میشود؛ محصولاتی که جایگاه ویژهای در تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و توسعه صنایع وابسته کشور دارند.
مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه اتکا به توان داخلی، ضامن استمرار تولید است، گفت: شرکتهای دانشبنیان و سازندگان داخلی با تأمین حدود ۹۰ درصد قطعات و تجهیزات راهبردی پالایشگاهها، نقش مهمی در حفظ پایداری تولید و تحقق سهم ۷۳ درصدی پالایشگاههای پارس جنوبی در تأمین گاز کشور ایفا کردهاند.
چابوک افزود: حضور مؤثر سازندگان داخلی در تأمین ماشینآلات دوار، کمپرسورها، تجهیزات مکانیکال، ابزار دقیق، لوله و اتصالات، پیچ و مهرهها، گسکتها و تجهیزات ایمنی و آتشنشانی، پالایشگاه هشتم را به نمونهای موفق از خودکفایی صنعتی تبدیل کرده است.
وی، نیروی انسانی متخصص، متعهد و خلاق را مهمترین سرمایه پالایشگاه هشتم دانست و بیان کرد: تمامی دستاوردهای تولیدی، عملیاتی و ایمنی نتیجه تلاش شبانهروزی کارکنانی است که با دانش و تجربه خود، مسیر رشد و ارزشآفرینی این پالایشگاه را هموار کردهاند.
