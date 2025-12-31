مدیریت مصرف گاز نیازمند نگاه ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی در دوازدهمین نشست هماهنگی سوخت زمستانی ۱۴۰۴ با بیان این مطلب و تأکید بر لزوم اتخاذ نگاه ملی در مدیریت مصرف انرژی، اظهار کرد: هدف ما باید بیان شفافیت و اعتمادسازی باشد، این اعتماد تنها در بلندمدت و از طریق اتخاذ رویکردی ملی و صداقت، نه با بخشینگری حاصل میشود.
وی با اشاره به کاهش محسوس دما در روزهای پیشرو و افزایش مصرف گاز در بخشهای خانگی و تجاری، افزود: شبکه گاز کشور تحمل تصمیمهای سلیقهای و جزیرهای را ندارد و در شرایط سرمای ماندگار، هرگونه تصمیم ناهماهنگ در سطح استانها میتواند تعادل شبکه ملی گاز را بر هم بزند؛ از اینرو، اجرای دقیق و بدون تفسیر محدودیتهای ابلاغی دیسپچینگ در سراسر کشور یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به افزایش برودت هوا و تداوم سرما بهویژه در استانهای غربی و فلات مرکزی کشور، اظهار کرد: هر استان ویژگیها و الزامهای خاص خود را دارد و نکته کلیدی در این میان، ارائه اطلاعات دقیق، شفاف و واقعبینانه به استانداران برای همراهی و تصمیمگیری صحیح است.
ایجاد اعتماد نخستین گام در مدیریت مصرف گاز
توکلی، نخستین گام در مدیریت مؤثر را ایجاد اعتماد دانست و ادامه داد: اعتماد تنها زمانی اثربخش خواهد بود که بهصورت بلندمدت شکل بگیرد و این اعتماد پایدار، صرفاً از مسیر نگاه ملی حاصل میشود و با رویکردهای بخشی و مقطعی نمیتوان به آن دست یافت.
وی با اشاره به تجربه و اشراف عملیاتی موجود در این مجموعه، گفت: خوشبختانه زحمات و تجربیات سال گذشته بهطور کامل در برنامهریزیهای امسال مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند ممکن است از نگاه برخی، شدت سرما در زمستان امسال چندان محسوس نباشد، اما آمارهای رسمی نشان میدهد میانگین دمای کشور تا این مقطع از فصل زمستان حدود یکونیم درجه نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: پیامد مستقیم کاهش دما، افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز بوده، بهگونهای که مقدار مصرف تا هشتم دی امسال حدود ۳۴ میلیون مترمکعب بیش از مدت مشابه پارسال ثبت شده؛ افزایشی قابل توجه که تأمین پایدار آن، مستلزم مدیریت دقیق، هماهنگ و هوشمند شبکه گاز کشور است.
همراهی شهروندان و صنایع در کاهش مصرف گاز
توکلی همچنین بر اهمیت بازدیدها و پایشهای دورهای تأکید کرد و گفت: این بازدیدها، بهویژه در دستگاههای اجرایی، باید بهصورت دقیق، منطقی و منطبق با مصوبه هیئت وزیران انجام شود و حتی انعکاس نتایج و گزارش بازدیدها به مدیران ارشد دستگاه و حضور مدیران ارشد میتواند پیام روشنی از آغاز اصلاح و نظارت از درون دولت به جامعه منتقل کند.
وی با یادآوری مصوبه شورای عالی انرژی مبنی بر الزام صنایع عمده به متنوعسازی سبد مصرف انرژی و ارتقای سالانه بهرهوری انرژی، یادآور شد: بر اساس این مصوبه، صنایع بزرگ باید سالانه بهطور متوسط بین یک تا دو درصد به بهرهوری انرژی کمک کنند، اما متأسفانه این تکالیف تاکنون بهطور کامل محقق نشده است.
معاون وزیر نفت از شهروندان خواست با رعایت چند نکته ساده، ازجمله تنظیم دمای وسایل گرمایشی در حد متعارف، استفاده از لباس گرم در محیطهای داخلی، خاموش کردن وسایل گرمایشی در فضاهای بلااستفاده، اطمینان از ایمنی و بازدهی بخاریها و شوفاژها و جلوگیری از اتلاف گرما از طریق درزگیری درها و پنجرهها، در مدیریت مصرف گاز کشور مشارکت کنند.
