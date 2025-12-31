به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتوزیران به پیشنهاد وزارت نفت، این وزارتخانه را مکلف کرد که سوخت مورد نیاز کشتیها، شناورها و قایقهای تفریحی و مسافری دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی را که در مسیرهای داخلی و بینالمللی از مبدا یا به مقصد بنادر ایران در خلیج فارس دریای عمان و دریای خزر تردد مینمایند را بدون در نظر گرفتن پرچم آنها بر اساس جدول زیر محاسبه کند.
بر این اساس نرخ سوخت کشتیها و شناورهای تفریحی و مسافری مقاصد داخلی و بینالمللی به نسبت ۸۰ درصد یارانهای و ۲۰ درصد نرخ خدمات سوخت رسانی به کشتیها (بانکرینگ) محاسبه میشود و برای قایقهای تفریحی بنزین سوزی نیز نرخ بر اساس نرخ خرید از پالایشگاهها خواهد بود.
منظور از نرخ سوخت یارانهای در این بند نرخ کارت سوخت جایگاهها است.
همچنین تخصیص سهمیه سوخت یارانهای کشتیها، شناورها و قایقها اعم از مسافری و تفریحی تجاری و صیادی دارای موقعیتیاب با رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط مجاز است.
وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان شیلات) و وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مکلف به تأیید عملکرد و پیمایش ناوگان دریایی مرتبط و ارسال برخط اطلاعات تردد شناور قایق از طریق تجهیزات موقعیتیاب به سامانه درخواست فرآوردههای نفتی (سدف) برای تعیین سهمیه بر مبنای الگوی مصرف سوخت هستند.
مالکین کشتیها، شناورها و قایقها موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به نصب موقعیتیاب اقدام نمایند.
در صورت عدم ارائه عملکرد مبتنی بر تجهیزات موقعیتیاب سوخت به نرخ خدمات سوخت رسانی به کشتیها (بانکرینگ) محاسبه خواهد شد.
